L’andamento degli inediti di X Factor 2021 in streaming: quali canzoni sono le più apprezzate dal pubblico (per ora).

Non c’è volume 1 senza volume 2. Come lo scorso anno, a X Factor 2021 si è partiti subito con un mixtape dedicato agli inediti dei dodici concorrenti arrivati fino alla fase dei live, lanciato sulle piattaforme in streaming il venerdì successivo al primo show dal vivo. Una decisione strategicamente valida, che permise lo scorso anno a Blind di infrangere un record, diventando il primo artista di X Factor a ottenere un disco d’oro durante il programma. Ma come stanno andando le cose quest’anno? Sorride Emma, mentre c’è qualche difficoltà per i gruppi. Insomma, di nuovi Maneskin all’orizzonte non sembra esserci l’ombra.

FONTE FOTO: https://www.facebook.com/xfactoritalia

X Factor 2021: la classifica delle canzoni in streaming

Chiudono la classifica dei dodici inediti i Westfalia di Mika con il brano Goblin. Il gruppo, tra i concorrenti che nel corso della prima puntata hanno ricevuto meno voti, si piazzano in ultima posizione con oltre 33mila ascolti. Vanno meglio le cose per i Bengala Fire di Manuel Agnelli con la loro Valencia, che superai 55mila ascolti. Decimi i Mutonia, altro gruppo di Manuel Agnelli, che superano circa 5mila ascolti i Bengala Fire con il loro inedito Rebel. Tre band già gravemente a rischio eliminazione.

Manuel Agnelli

Altro gruppo, trascinato da un frontman già pronto anche per l’avventura solista, i Karakaz di Hell Raton con Useless. Per loro poco più di 65mila ascolti e nona posizione. Con un migliaio di ascolti in più si piazza in ottava posizione Fire di Fellow, altro concorrente della squadra di Mika. Supera invece il muro dei 75mila ascolti un altro concorrente di Hell Raton, Versailles, con la sua Truman Show.

Sesta l’elegante e talentuosa Nika Paris di Mika, che di una manciata di ascolti si porta davanti Versailles con Tranquille. Aprono la top 5 Le Endrigo di Emma. La band con la sua hit Cose più grandi di te arriva a 80mila ascolti. Quarto posto per un’altra concorrente di Emma, Vale LP, che supera quota 90mila ascolti con Chéri.

Il podio degli inediti di X Factor 2021

Passiamo al podio per capire chi sono i tre artisti che per il momento stanno volando in streaming con risultati già molto positivi e che dimostrano il loro potenziale. Al terzo posto Edoardo Spinsante di Hell Raton, alias Baltimora, che con Altro supera largamente i 100mila ascolti. Il secondo posto se lo prende il concorrente di punta del team di Manuel Agnelli, Erio con Amore vero. Nonostante non abbia confermato le attese durante i live, il suo stile riconoscibile lo ha portato ad avere oltre 130mila ascolti.

Primo posto con grande distacco per il vero mattatore di questa prima fase di X Factor 2021, gIANMARIA con la sua I Suicidi. Il giovane cantautore e rapper della squadra di Emma ha infranto il muro dei 230mila ascolti. Di seguito il video ufficiale:

FONTE FOTO: https://www.facebook.com/xfactoritalia