quali sono i pelosi sempre troppo pigri

Razze di cani meno giocherellone, che preferiscono il divano alle attività ludiche con il padroncino. Conosciamo, nell’articolo, gli esemplari più pigroni.

Gli amici cani amano condividere il loro tempo insieme all’amato padrone umano. Chi più e chi meno, ogni peloso adora farsi coccolare e partecipare alle attività che fanno parte della sua vita e tra queste c’è anche il gioco. Eppure, non a tutti pelosi piace molto. Conosciamo, nell’articolo, le razze di cani meno giocherellone.

Gli amici pelosi e il dolce far nulla

Animali da compagnia e grandi amici per tutti i tipi di umani, i cani sono dotati di infinite qualità e hanno diversi passatempi, tra cui il gioco e il dolce far niente, ovvero oziare per ore e ore.

Non si può proprio impedire ad un cagnolino di sonnecchiare per tutto il giorno sul divano di casa, perché si tratta di una delle sue attività preferite. Senza i suoi pisolini, fido può dispiacersi tanto.

Per gli amici cani, esistono delle attività e degli hobby che sono fondamentali per tenerli in forma e in salute e per inseguire l’idea di benessere tanto cara al loro padrone.

Ma oltre le attività ludiche e il movimento libero che può fare un cane, dentro e fuori casa, ce n’è una che gli piace ancora di più, quella del non fare nulla.

Dopo il gioco, infatti, riposare per ore alternandolo con lunghi riposini quotidiani, porta tanto piacere a tanti esemplari, ma per alcune razze è qualcosa di importantissimo che non deve mai essere interrotto nella vita giornaliera.

Dormire ed essere un po’ pigri rientra tra le caratteristiche naturali dei cagnolini, ma è una particolarità che spicca in alcuni esemplari, cui devono sapere come rapportarsi i padroni.

Conosciamo, più avanti, le razze di cani meno giocherellone, che preferiscono più di tutto stare fermi e rilassarsi in un’atmosfera calma e silenziosa, rinunciando addirittura al divertimento.

Razze di cani meno giocherellone

Se provi a convincere uno di questi esemplari a giocare un po’ di più rispetto al solito, aspettati una reazione non soddisfacente, perché potrebbero preferire rilassarsi lontano da tutto. Ecco di quali si tratta!

Le razze canine meno giocherellone sono le seguenti:

Bulldog Inglese;

Bovaro del Bernese;

Pechinese;

Cavalier King Charles Spaniel;

Maltese;

Volpino di Pomerania.

Bulldog Inglese

La prima, tra le razze di cani meno giocherellone, è il magnifico e simpatico Bulldog Inglese. Si tratta di un cagnolino che ama coccole e carezze dal padrone ma non l’idea di giocare molto.

Tra gli esemplari più pigroni e dediti all’ozio c’è sicuramente il Bulldog Inglese, che è riconoscibile dal suo aspetto buffo e dai modi goffi e simpatici. Dotato di un carattere docile e affettuoso, preferisce lasciarsi coccolare piuttosto per dedicarsi alle attività che prevedono troppo movimento.

Bovaro del Bernese

Troviamo, poi, il meraviglioso Bovaro del Bernese. Parliamo di un esemplare che adora coccolare e ricevere attenzione, ma senza fare troppi sforzi in casa.

Adatto alla tranquilla vita domestica, il Bovaro del Bernese può rifiutarsi di giocare quando non ne ha voglia, anche a costo di deludere il suo padrone. Dal carattere affettuoso e paziente, molto fedele a chi ama, questo cane preferisce dormire e osservare gli altri in solitaria.

Pechinese

C’è anche il piccolo e simpatico Pechinese tra le razze di cani meno giocherellone, il quale è estremamente affettuoso ma anche tanto indipendente. Leggiamo ancora su di lui.

Sono tante le curiosità sul Pechinese, cagnolino amatissimo per il suo temperamento mite e gentile con tutti, soprattutto con la sua famiglia. Il Pechinese adora la compagnia delle persone ma è inutile chiedergli di giocare ancora, perché si allontanerà subito.

Cavalier King Charles Spaniel

Non poteva mancare, in questa lista di pelosi meno giocherelloni, l’adorabile Cavalier King Charles Spaniel. Esemplare dallo sguardo e dai modi che conquistano tutti. Vediamo meglio qui.

Il Cavalier King Charles Spaniel è amatissimo da tutti, anche per il suo carattere coraggioso e paziente, dolce e gentile. In realtà, questo cagnolino può essere un giocherellone, ma soltanto quando è nel momento giusto per farlo.

Maltese

Esemplare dolce e accomodante, il Maltese adora giocare ma può stancarsi subito, preferendo il riposo in totale relax, lontano da ogni forma di stress e caos.

Il Maltese è un esemplare dall’aspetto irresistibile, che ricorda una piccola nuvola soffice. Il suo carattere lo rende un pet perfetto per le famiglie con bambini ma anche lui, come altri, pretende di potersi rilassare in un’atmosfera non troppo vivace.

Volpino di Pomerania

Infine, parliamo di un altro esemplare che non impazzisce troppo per il divertimento in casa, il Volpino di Pomerania. Un cagnolino apprezzatissimo per il suo essere estroverso e amichevole.

Il gioco può attirare il Volpino di Pomerania ma anche lui si dà dei limiti, dirigendosi verso altre attività più leggere e rilassanti. Se lo fa, è proprio per far divertire e rendere felice il suo padrone o gli altri membri della famiglia.