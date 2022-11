quali sono i pelosi più socievoli

Razze di cani curiose verso gli estranei? Tutti i pelosi sono interessati a conoscere le persone, ma alcuni ancora di più! Scopriamo, qui, di quali si tratta.

I nostri fedeli e affezionati amici a quattro zampe ci seguirebbero ovunque, tanto è forte il legame che riescono a instaurare. I cari pelosi domestici ci fanno compagnia in ogni momento della vita e, per alcuni, è bello conoscere nuove persone. Scopriamo, insieme, le razze di cani curiose verso gli estranei.

La grande curiosità dei nostri amici a quattro zampe

Una delle caratteristiche principali dei cani e più apprezzate dalle persone è l’incredibile curiosità che provano nello stare insieme a loro, ogni giorno. Questi animali non si stancano mai di vivere la loro giornata con gli umani. Approfondiamo qui di seguito.

Il rapporto tra il cane e l’essere umano è davvero tanto speciale come lo descrivono. Questo si basa su alti valori che hanno origine antica e che sono fiducia, rispetto e lealtà, nonché amore dell’uno verso l’altro.

Quando un cane è in compagnia del suo padroncino umano, ogni sofferenza o preoccupazione viene spazzata via e restano, per l’animale, gioie e soddisfazioni continue.

Fido è consapevole di come la sua vita dipenda dalle attenzioni e cure quotidiane del suo amico umano, a cui si affida anche nel crescere e per scoprire il mondo in cui vive.

Al mondo, esistono poi delle razze canine che amano moltissimo stare in compagnia degli umani, addirittura più dei loro simili o di altri animali, proprio per l’amore che nutrono nel profondo.

L’arrivo a casa del padrone ma anche di persone estranee amiche, non fanno che emozionare e stimolare questi pelosi, che desiderano essere coccolati e compresi da tutti.

Accanto alle persone, in particolare quelle empatiche e gentili, i cani sciolgono le loro difese e diventano più vulnerabili. Desiderano soltanto essere abbracciati e amati per ore.

Ci sono degli esemplari, tra le tante razze esistenti, per cui è bellissimo correre verso le persone che non conoscono e farle diventare subito loro amiche, tra scambi di carezze e parole dolci.

Conosciamo, allora, queste razze di cani curiose verso gli estranei.

Razze di cani curiose verso gli estranei: ecco i pelosi più comuni

Sono considerati alcuni tra i cani che più sono incuriositi dagli esseri umani, in particolare verso quelli che non conoscono. Desiderosi di attenzioni e gesti affettuosi, questi pelosi fanno innamorare chiunque. Leggiamo tutto su di loro!

Le razze canine curiose verso gli estranei sono:

Alano;

Beagle;

Labrador Retriever;

Golden Retriever;

Cavalier King Charles Spaniel;

Bulldog francese;

Pastore tedesco.

Alano

La prima, tra le razze di cani curiose verso gli estranei, è l’Alano. Esemplare gigante e dolcissimo, prende subito confidenza con chi gli sta simpatico.

Con la sua grande stazza e i tratti che incutono un po’ timore, l’Alano ha, in realtà, un carattere molto tranquillo ed è davvero socievole con tutti. Un peloso che può subito fidarsi delle persone che si dimostrano gentili nei suoi confronti e che sappiano amarlo.

Beagle

Troviamo, poi, il piccolo e vivace Beagle. Un pelosetto energico e coraggioso che non ha paura di conoscere nuove persone.

Dotato di una forte personalità, il Beagle adora vivere qualsiasi esperienza insieme al suo padrone e a chi voglia condividere del tempo con lui. Equilibrato e molto gentile verso il prossimo, questo cagnolino sa relazionarsi con grandi e piccini, bisognoso di sfogare tutte le sue energie e di soddisfare la sua curiosità.

Adottare un Beagle Harrier: pro, contro e come essere il suo padrone ideale

Labrador Retriever

Non poteva mancare un cane amatissimo dalle persone di ogni età e che anche lui ricambia, il Labrador Retriever. Esemplare buonissimo e pacifico, vorrebbe solo essere amato e protetto.

Il suo aspetto adorabile e il suo carattere accomodante e obbediente rendono il Labrador Retriever un perfetto compagno di vita. Parliamo di un esemplare che adora interagire con gli esseri umani, anche quelli che conosce poco, perché desideroso di conquistarli e proteggerli, in qualche modo.

Golden Retriever

C’è anche il Golden Retriever tra le razze di cani curiose verso gli estranei. Altro peloso che ama prendere confidenza con le persone che non conosce.

Gentile e mansueto anche lui, il Golden Retriever ha un carattere tranquillo e diventa subito molto affettuoso se lo si riempie di coccole. Per lui è una grande gioia stare insieme a nuove persone, con cui poter giocare e sentirsi libero. Con loro, può continuare a conoscere tanti lati diversi degli umani.

Cavalier King Charles Spaniel

Un’altra razza canina propensa a conoscere gli estranei è il Cavalier King Charles Spaniel. Si tratta di un esemplare dai tratti irresistibili, tenero e adattabile ad ogni contesto.

Il Cavalier King Charles Spaniel presenta una grande personalità basata su coraggio e lealtà eterna verso la sua famiglia. Nulla, però, gli vieta di imparare a frequentare altre persone sconosciute, che si possono presentare nella sua casa. Un peloso davvero curioso, che ha bisogno di essere stimolato e compreso.

Leggi anche: Curiosità sul Cavalier King: cose da sapere su questa razza

Bulldog francese

Esemplare curiosissimo di conoscere persone nuove nella sua vita quotidiana è il Bulldog francese. Un peloso davvero affettuoso.

Se c’è un cagnolino che adora trascorrere il suo tempo in compagnia degli umani è il Bulldog francese. Qualsiasi persona rispettosa e gentile è ben voluta dal peloso tanto paziente e socievole. Con lui, si può pensare a ideare giochi stimolanti e tante attività creative, adorate da questo vivace esemplare.

Pastore tedesco

Infine, uno dei cani più socievoli verso gli estranei è il Pastore tedesco. Parliamo di un peloso dal carattere determinato e dal forte istinto protettivo.

Conosciuto e apprezzato da tutti, il Pastore tedesco dà prova di essere un cane molto affezionato a chi si prende cura di lui. Il peloso ricambia seguendo il padrone e chiunque abbia bisogno di protezione o di gesti affettuosi. Pieno di energie e vitalità, questo cane prende molto a cuore qualsiasi essere umano.