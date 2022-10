quali sono i pelosi mansueti

Razze di cani che non si innervosiscono mai e che aiutano a mantenere la pace domestica? Ci sono degli esemplari ideali per questo obiettivo. Scopriamo di quali si tratta.

Per ogni padrone esiste il suo fido ideale, con personalità e caratteristiche affini a quelle dell’umano che sceglie di adottarlo. Esistono tanti esemplari comuni, perfetti per la vita d’appartamento e, alcuni di loro, sanno adattarsi a qualsiasi situazione senza perdere la calma. Conosciamo le razze di cani che non si innervosiscono mai.

Gli amici pelosi e il dono della calma

Una delle caratteristiche più importanti degli amici a quattro zampe è la loro capacità di adattarsi e di avere pazienza in quasi tutti i contesti quotidiani. Approfondiamo qui nell’articolo.

I nostri amici cani sono famosi per essere i compagni ideali di tutti, persone di ogni età e con diverse personalità.

Tra le tante qualità di questi simpatici e affettuosi animali troviamo anche il loro autocontrollo e lo spirito di adattamento, soprattutto se circondati da altri animali.

Certo, non tutti i pelosi sono uguali, alcuni cani possono facilmente perdere il controllo se infastiditi o innervositi da qualcosa nella realtà in cui si trovano, ma altri sono più pazienti.

Tenendo conto delle loro esperienze vissute e se sono predisposti, ci sono cani che hanno poca tendenza ad abbaiare e ad aggredire, anche se vengono attaccati.

Molti pelosi non sentono il bisogno di esprimere aggressività per un non nulla, a meno che non debbano sfogare lo stress o difendersi da attacchi esterni.

Certe razze canine possono resistere molto alle provocazioni, mantenendo una calma impeccabile e senza creare troppi problemi al loro proprietario.

Per loro, tutto ciò che conta è contribuire alla serenità della casa in cui vivono, con accanto l’amato padrone umano. Scopriamo, allora, le razze di cani che non si innervosiscono mai.

Razze di cani che non si innervosiscono mai: ecco i pelosi

Ogni cane reagisce a ciò che vive e gli viene dato, sempre nel modo adeguato alla situazione. Eppure, esistono degli esemplari dal carattere così pacifico da non agitarsi mai. Leggiamo tutto su di loro più avanti.

Le razze canine che non si innervosiscono mai sono:

Carlino;

Maltese;

Bassotto;

Bulldog Francese;

Border Collie;

Golden Retriever;

Shih Tzu;

Siberian Husky.

Carlino

La prima, tra le razze di cani che non si innervosiscono mai, o quasi mai, è il Carlino. Si tratta di un pelosetto adatto a tutti.

Il Carlino è dotato di un carattere mansueto e socievole con chiunque, docile e giocherellone con chi sa amarlo e riconoscente con chi si sa prestargli le giuste attenzioni. É davvero difficile farlo arrabbiare, perché reagisce solo di fronte ai veri pericoli, per sé e per gli altri.

Maltese

Altra razza canina che si innervosisce poco è quella del Maltese. Parliamo di un cagnolino fin troppo tranquillo e molto affezionato alla sua famiglia.

Tra i cagnolini più docili e sensibili, nonché molto intelligenti, il Maltese è attivo e reattivo, anche se spesso molto pigro. Con i bambini, in particolare, instaura un approccio davvero paziente ed entusiasta, assicurando loro grandi e sinceri giochi insieme.

Bassotto

Non poteva mancare il Bassotto, tra le razze di cani che non si innervosiscono mai. Un pelosetto intelligente e sveglio, nonché attento a ciò che lo circonda.

Dal temperamento vivace e coraggioso, il piccolo Bassotto tende ad arrabbiarsi pochissimo, a meno che non lo si metta in una condizione di pericolo. La sua compagnia è sincera e stimolante, infatti è un pelosetto davvero fedele, molto legato al suo padrone. Lo si può paragonare ad un bimbo vivace.

Bulldog Francese

Non poteva mancare il fantastico Bulldog Francese, esemplare apprezzato e molto richiesto. Questo pelosetto, oltre ad essere tanto curioso e vivace, è anche molto paziente.

Il Bulldog Francese appare come un cagnolino dall’aspetto pauroso ma il suo carattere è tutt’altro che aggressivo. Un cane dolcissimo e accomodante, orgoglioso del suo padrone e molto fedele a lui. Può perdere la calma soltanto in casi estremi.

Border Collie

C’è anche il Border Collie tra i pelosi mai aggressivi o nervosi. Si tratta di un esemplare pronto a sostenere tutti in tutto.

Dal temperamento paziente e coraggioso, il Border Collie è un cane agile e abituato a fare tanto movimento. Un peloso che ama lavorare e aiutare la famiglia nei lavori domestici, standogli accanto non soltanto nei momenti di gioco e relax. Non attacca mai niente e nessuno, se non per proteggersi.

Golden Retriever

Con il suo carattere buono e gentile nei confronti di tutti, il Golden Retriever si innervosisce raramente. Leggiamo di più su di lui.

Uno dei cani più amati da sempre, la presenza positiva del Golden Retriever non può non essere notata. Questo cagnolone è buonissimo, premuroso e molto protettivo con le persone che ama. Difficile vederlo nelle vesti di aggressore, a meno che non si tratti di difendere la sua famiglia.

Shih Tzu

Cagnolino piccolo e delicato, lo Shih Tzu si può riconoscere ovunque. Esemplare leale e amichevole, lo si fa innervosire con tanta fatica. Vediamo di più.

Lo Shih Tzu ha un temperamento ideale per le famiglie con bambini. Sempre pronto per le coccole e i giochi stimolanti, dentro e fuori casa, il piccolo cane mantiene una invidiabile tranquillità, reagendo soltanto in caso di reale minaccia.

Siberian Husky

L’ultimo, tra le razze di cani che non si innervosiscono mai, è il Siberian Husky. Parliamo di un peloso docile e affettuoso, sempre attento alla sua famiglia, ma comunque calmo.

Dotato di un carattere mansueto e pacifico, il Siberian Husky dimostra grande amicizia e lealtà verso chi gli vuole bene. Un cane elegante e buono, che difficilmente perde il controllo, soltanto se percepisce una minaccia per lui e il suo padrone. Allora sarà sempre all’erta, pronto a intervenire in nostro aiuto.