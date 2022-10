quali sono i pelosi dall’udito più delicato

Razze di gatti che odiano i rumori e che, invece, amano vivere nella totale tranquillità domestica. Conosciamo, insieme, i mici con cui mantenere i toni bassi.

Sono tante le razze feline esistenti in natura, ognuna delle quali ha esigenze e preferenze, soprattutto per quanto riguarda la convivenza con il padroncino umano. Non tutti i felini sono uguali e, per alcuni, di loro, la calma domestica significa benessere. Vediamo quali sono le razze di gatti che odiano i rumori, leggendo le caratteristiche e tante curiosità.

I mici e l’importanza del silenzio e della pace domestica

Per gli amici felini, vivere in un ambiente domestico dall’atmosfera serena e pacifica, anche tra i membri della sua famiglia, è essenziale per stare bene e a lungo. Approfondiamo nell’articolo.

Ogni animale domestico necessita di protezione quotidiana e di tutti quei comfort utili a farlo crescere e vivere in salute, insieme alla sua famiglia.

I felini, in particolare, si adattano a qualsiasi situazione ma pur sempre nella speranza di ricevere le giuste attenzioni e quei valori in cui loro stessi credono, tra cui il rispetto.

In base all’ambiente in cui si ritrovano, i mici reagiscono e si comportano di conseguenza.

Ci sono dei pelosi che non amano miagolare troppo e che, quindi, non tollerano bene urla, suoni, caos, così come percepire modi di fare aggressivi intorno a loro.

Il benessere dei nostri gatti viene influenzato dal contesto in cui sono costretti a vivere, risentono molto degli eventi traumatici o di situazioni allarmanti che li agitano di continuo.

Per questi motivi, i felini hanno bisogno di sentire armonia nella casa e di percepire amore tra i diversi membri della famiglia. Ogni rumore o battibecco giornaliero può causare stress e ansia negli animali domestici, molto più sensibili di quanto crediamo.

Non è un caso che i mici siano animali che adorano restare da soli a lungo, nonostante la nostra presenza, apprezzando il silenzio e gli spazi grandi tutti per loro.

Sono creature amanti del clima di relax e di tutto ciò che può farli sentire protetti e al sicuro, con la capacità di allontanare paure e preoccupazioni che assillano la loro mente.

Razze di gatti che odiano i rumori: ecco gli esemplari

Amanti dei lunghi silenzi e dei passi lenti tra le stanze della casa, questi fantastici felini sono ottimi compagni di vita, proprio perché vogliono una qualità della vita importante, e anche per il padrone. Conosciamoli bene più avanti.

Le razze feline che odiano i rumori sono:

Ragdoll;

Siamese;

Maine Coon;

Persiano;

American Shorthair;

Norvegese delle Foreste.

Ragdoll

Tra le razze di gatti che odiano i rumori compare subito il Ragdoll, grande amante delle atmosfere leggere e di quei momenti da trascorrere lenti insieme al suo affezionato padrone.

Il Ragdoll è uno dei mici più apprezzati di sempre. Questo meraviglioso peloso ha un carattere docile e che adora la compagnia umana. Un gatto per cui è molto importante vivere in assoluta serenità nella sua casa, che non tollera confusione e allarmismi passeggeri.

Siamese

Non poteva mancare uno dei mici più eleganti ed empatici in assoluto, il Siamese. Si tratta di un peloso molto intelligente e curioso, ma sempre mantenendo la calma in ogni contesto.

Dotato di grande curiosità e spirito di avventura, il Siamese è un felino che adora la vita d’appartamento, ma per cui è davvero essenziale ricevere sicurezza e tranquillità dalle persone con cui convive. Amante dei giochi e di tutte le attività stimolanti, questo peloso non sopporta assistere a litigi e subire forte stress, compreso il rumore costante.

Maine Coon

Anche il Maine Coon rientra tra le razze di gatti che odiano i rumori e che esige calma e pace tra le mura domestiche.

Il carattere mansueto, calmo e l’animo tranquillo rendono il Maine Coon un ottimo compagno di vita, adatto a vivere con tutti e a giocare anche con altri animali domestici. Per farlo vivere in salute mentale e fisica, questo micio ha bisogno di trovare la serenità giusta per potersi sentire vivace e attivo ogni giorno.

Persiano

Un’altra razza felina che odia rumori e caos è quella del Persiano. Un gatto molto apprezzato, dalla presenza silenziosa e rispettosa dei ritmi altrui. Leggiamo di più su di lui.

Dotato di un carattere molto affettuoso, il Persiano è un felino delicato e attento alla presenza del suo umano. Amante di lunghi pisolini in ambienti caldi e sicuri, questo peloso non dà mai fastidio con la sua presenza, muovendosi e nascondendosi ovunque, rispettando la routine dell’umano a cui si affida.

American Shorthair

Per l’American Shorthair è fondamentale vivere in serenità insieme al suo padrone, senza negarsi l’avventura della vita fuori casa. Conosciamolo meglio qui.

L’American Shorthair è un gattone molto vivace e agile, che adora curiosare ed esplorare dappertutto. É un felino che può spaventarsi facilmente se influenzato da troppo rumore nella casa, a contatto con atmosfere stressanti che possono farlo sentire a disagio e confuso. Meglio usare toni dolci e gentili!

Norvegese delle Foreste

L’ultimo esemplare, tra le razze di gatti che odiano i rumori, è il Norvegese delle Foreste. Parliamo di un felino a cui piace l’avventura e fare tanto movimento.

Gatti come il Norvegese delle Foreste adorano condividere esperienze formative e stimolanti con il loro proprietario. Anche lui, però, vive male l’atmosfera pesante nell’ambiente domestico e che desidera trascorrere momenti sereni e di grande rilassatezza insieme alla sua famiglia.