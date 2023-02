quali sono i pelosi che sentono tutto

Razze di cani più sensibili agli odori e che fiutano qualsiasi cosa intorno a loro? Ci sono degli esemplari dotati di un super fiuto. Conosciamoli qui, leggendo tutte le curiosità.

Tutti gli amici a quattro zampe sono dotati di straordinarie capacità che li rendono, ai nostri occhi, non soltanto compagni di vita affettuosi ma anche utili protettori da avere accanto in ogni situazione. Tra gli strumenti per sopravvivere, i cani hanno un fiuto eccezionale e, alcuni di essi, ne possiedono uno davvero super. Scopriamo le razze di cani più sensibili agli odori.

Il super fiuto degli amici a quattro zampe

I nostri amici cani hanno tante caratteristiche fisiche che li rendono degli assistenti perfetti per l’essere umano, capaci di accompagnarci in ogni avventura. Il fiuto è una di queste. Leggiamo meglio qui di seguito.

Tra i tanti animali domestici che amiamo avere al nostro fianco, bisogna dire che i cani sono quelli che meglio si adattano alla vita umana e ai suoi ritmi domestici.

I motivi per adottare e innamorarsi di un cagnolino sono tanti: dall’empatia infinita che sviluppa nei confronti del padrone e della sua famiglia, dal desiderio di donare amore, poi ci sono l’obbedienza e la fedeltà assoluta a chi si prende cura di lui.

Ogni padrone potrà scoprire, già dalle prime esperienze condivise con Fido, quanto questo animale sia pieno di sorprese e capacità.

Una delle caratteristiche più apprezzate da un proprietario è il loro fiuto formidabile. I cani, infatti, riescono a sentire e riconoscere gli odori più particolari e, poi, associarli ai soggetti o alle cose.

Non tutti sanno che, in realtà, soltanto poche razze canine, in natura, possiedono un grande fiuto che li porta dappertutto e che gli permette di avventurarsi in modo sicuro. Così come aiuta noi umani a salvare delle vite umane.

Questi fantastici esemplari possono essere utilizzati per la caccia, ma soprattutto per il soccorso delle persone e per l’antidroga.

Con loro, le avventure quotidiane diventano molto interessanti e non ci si può perdere un attimo della loro routine quotidiana. Vediamo, più avanti nell’articolo, di quali esemplari si tratta.

Razze di cani più sensibili agli odori: ecco quali sono

Sono i pelosi dotati di un super fiuto e di altre invidiabili capacità fisiche. Tendono ad avventurarsi molto e ad esplorare il mondo intorno a loro, lontani dalla comfort zone donata dall’umano. Ecco gli esemplari più sensibili agli odori.

Le razze canine più sensibili agli odori sono le seguenti:

Beagle;

Bloodhound;

Bassotto;

Labrador Retriever;

Pastore tedesco;

Pastore belga.

Beagle

La prima, tra le razze di cani più sensibili agli odori, è il Beagle. Un piccolo e intrepido esemplare che adora la vita domestica ma che non può rinunciare a seguire il suo tartufo insuperabile.

Il Beagle è un cane molto antico ed è sempre stato utilizzato (storicamente) come cane da caccia. Obiettivo di questo peloso, infatti, era quello di usare il suo fiuto eccezionale per trovare le prede fino al loro nascondiglio.

Questo straordinario e apprezzatissimo pet può annusare il suolo e localizzare creature o persone scomparse in gravi disastri ambientali.

Perciò, viene addestrato sin da cucciolo come cane da soccorso e per trovare le sostanze stupefacenti in men che non si dica.

Bloodhound

Troviamo, poi, il magnifico Bloodhound, esemplare da caccia e dall’olfatto molto sviluppato. Leggiamo di più su questa razza.

Razza canina utilizzata per il soccorso e il ritrovamento delle persone, il Bloodhound è in grado di seguire le tracce di persone anche giorni dopo e senza mai confondersi sulla strada.

Questo impavido cane è molto obbediente e sa imparare con velocità le cose che gli vengono insegnate dal padrone o da chi lo comanda. Super affettuoso e sveglio, è il peloso ideale per molti.

Bassotto

C’è anche il simpatico Bassotto tra le razze di cani più sensibili agli odori. Il suo fiuto non si sbaglia mai e non è possibile confonderlo in alcun modo. Vediamo di più qui.

Esemplare amato da tutti, il Bassotto veniva usato anche lui come cane da caccia, proprio per il suo fiuto super sviluppato e preciso nelle ricerche. Grazie alle sue piccole dimensioni allungate, poi, si può infilare ovunque seguendo le tracce delle prede.

Il suo olfatto si spinge fino a molti metri di distanza e la preda non ha più scampo, neanche se ben nascosta.

Dal carattere simpatico e affettuoso con la famiglia, il peloso adora giocare, in particolare con i più piccoli di casa.

Labrador Retriever

Non poteva mancare il Labrador Retriever tra gli esemplari dotati di un super fiuto. Un cane estremamente coraggioso e capace.

Oltre ad essere dotato di grande empatia e sensibilità agli affetti della sua vita, il Labrador Retriever è uno straordinario ricercatore ed è di enorme aiuto per il soccorso su terra e in mare delle persone in difficoltà.

Dotato di un fiuto fine e sensibile a tutto, questo cagnolone veniva impiegato soprattutto per la lotta alla criminalità. In caso di sisma o altri incidenti, viene adoperato per la sua intelligenza e prontezza fisica nel recupero di dispersi.

Pastore tedesco

Un’altra, tra le razze di cani più sensibili agli odori, è naturalmente il Pastore tedesco. Esemplare impavido, che protegge chiunque si trovi in difficoltà o sia minacciato.

Amato da tutti, il Pastore tedesco ha la fama di avere un grande fiuto e tanto affetto e protezione da donare a chi lo circonda.

Si tratta di un esemplare energico e pronto a sacrificarsi pur di salvare la vita degli umani. Usato anche come cane poliziotto, lui è dotato di intelligenza eccezionale e di comprensione immediata, utili agli agenti per scovare criminali e scovare chi detiene le droghe illegali.

Pastore belga

L’ultimo, tra questi strepitosi esemplari canini, è il Pastore belga. Anche questo pet è dotato di un super fiuto che lo rende un cane indispensabile per le forze dell’ordine.

Il Pastore belga è una razza canina antica, adoperata per radunare il gregge.

Oggi, questo grande cane è necessario nella ricerca di droghe e, in particolare, nel ritrovamento di esplosivi.

Rispetto ad altri esemplari dal fiuto sviluppato, lui ha una capacità davvero unica, quella di percepire l’odore del tumore alla prostata nelle persone.