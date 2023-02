quali sono i motivi e i consigli utili

Perché il gatto dorme sul mio cuscino? Una domanda che si pongono tutti i padroni di un Micio. Vediamo i motivi principali per cui lo fa e i consigli su cosa fare.

Convivendo con un micio, si può assistere a tanti gesti più o meno graditi da noi padroni e, spesso, si è così incuriositi da certi comportamenti tipici del felino. Tra i tanti, c’è quello di dormire su di noi o su zone del corpo, così come legarsi a specifici oggetti di uso quotidiano. Ad esempio, perché il gatto dorme sul mio cuscino? Scopriamolo qui.

Perché il gatto dorme sul mio cuscino: i motivi principali

Il gatto si affeziona molto al suo padrone umano e, qualche volta, lo dimostra legandosi a lui nei momenti più intimi e riservati, come quello di dormire. Ecco i motivi alla base di questo gesto.

Quando un felino entra a far parte di una famiglia, vivendo in una nuova casa, fa di tutto per esprimere la sua gratitudine e cerca di adattarsi al meglio alle abitudini umane.

Tra le attività preferite della giornata, dormire occupa sicuramente gran parte del tempo di un gatto, pigro o più vivace che sia. Micio può dormire ovunque, con o senza il padrone.

In alcuni momenti, però, il pelosetto domestico sembra non volersi allontanare dal suo amico umano e cerca di afferrare quegli oggetti di cui fa uso lui ogni giorno.

Scarpe, occhiali, chiavi o vestiti possono essere il bersaglio del felino e, quando si tratta di schiacciare un pisolino, può essere attratto dal cuscino del padrone.

Ma può capitare anche di vedere il caro micio addormentarsi sul proprio cuscino ogni volta che ne ha occasione. Perché succede?

Ricerca di calore e comodità

Un motivo principale può riguardare la costante ricerca del calore umano.

Per il gatto è molto importante trovare e mantenere il calore mentre riposa, poiché la sua temperatura cambia mentre dorme. Quindi, un cuscino può dargli maggiore conforto.

Il calore di un cuscino viene rilasciato nell’ambiente che lo circonda e lo aiuta a dormire meglio. Dormire al caldo, poi, è essenziale per ogni animale domestico, anche per micio.

Ottenere il massimo comfort è fondamentale per ogni suo riposino o lunga dormita notturna. Fai in modo che sia contento!

In cerca di sicurezza

Se ti chiedi perché il gatto dorme sul mio cuscino, allora devi sapere che è per dimostrare al padrone che gli vuole bene e che si fida di lui. Si tratta di una espressione non di un capriccio.

Per il felino è basilare, anche durante il riposo, percepire la tua presenza e sentire l’odore dei capelli e della testa sul cuscino che usi. Tutto questo serve a rafforzare il rapporto e a sentirsi sempre protetto in casa.

Può significare che il gatto adori trovare quegli oggetti sicuri che gli confermano l’amicizia nata con il suo umano, posticini su cui dormire e da condividere nell’uso che si vuole.

Perché il gatto dorme sul mio cuscino: marcare il suo territorio

Marcare il territorio è ancora un motivo importante per cui micio dorme sul tuo cuscino. Compito vitale del felino è quello di diffondere il suo odore ovunque in casa e su tutto ciò che vede.

Sul cuscino, l’affezionato peloso strofinerà il musetto, la testa, le zampe, tutto il corpo, in modo tale da marcarlo come sua proprietà e così che tutti possano riconoscerlo.

Il gatto è ansioso o troppo solo

Purtroppo, ci sono anche dei motivi negativi per cui il micio fa così. Potrebbe essere spinto da una profonda ansia o dal provare una solitudine nel rapporto con l’umano.

Spesso, il felino si può sentire trascurato, se viene lasciato solo per troppe ore, riuscendo a condividere poche esperienze con il padrone. Oppure, si sente oppresso e triste per qualche causa.

Allora, stringersi al suo cucino sarà un modo per ricordare la presenza del proprietario ed alleviare il dolore interiore.

Perché il gatto dorme sul mio cuscino: il bisogno di maggiori attenzioni

Quello che più importa al micio è essere riconosciuto come parte integrante della famiglia, essenziale per il bene di tutti. Se a micio manchi molto o ha un problema, farà di tutto per dirtelo.

Addormentarsi sul tuo cuscino è un modo per farti capire qualcosa, che starà a te approfondire.

Micio dorme sulla nostra testa: cosa fare

Ogni gatto domestico ha il suo modo (spesso comune in altri) di dimostrare sentimenti e bisogni quotidiani al padrone. Con micio non si può sbagliare, poiché lui pretende il massimo da noi. Leggiamo meglio qui di seguito.

Possono esserci delle abitudini diffuse in tutte le razze feline, ma non tutti i mici sono uguali e tutto dipende dalla vita che conduce e dalla qualità del rapporto con il suo padrone.

In tanti casi, si tratta di un fattore caratteriale. Micio può voler pretendere più attenzioni ed essere più propenso al contatto fisico (e dei nostri oggetti) più di quanto immaginiamo.

Dobbiamo ricordare, in questa prospettiva, che il gatto compie dei gesti che non vogliono essere offensivi o dei capricci messi in atto per disturbare le nostre vite, tutt’altro!

Il felino ha necessità della tua presenza e, per farlo comprendere, compie delle azioni che possono sembrare fastidiose ma che, dietro, nascondono delle insicurezze e dei sentimenti per te.

Il gatto è un animale intelligente e molto profondo, che sceglie il padrone e vuole meritare da lui soltanto valori e calore umano.

Quindi, se micio vuole dormire sul tuo cuscino o accanto a te, lasciamoglielo fare, perché si tratta di un momento e potrebbe riprendersi e cambiare presto idea.

Con pazienza e comprensione, facciamo poi capire al micio che deve imparare a dormire lontano dalla nostra stanza, che è meglio per lui e che potrebbe essere più piacevole.

Assicurargli ogni comfort, nel suo posticino preferito della casa, aiuterà in questo obiettivo. Per la notte, il gatto deve sempre avere con sé copertina, acqua, cibo, lettiera e tutti i cuscini che desidera.