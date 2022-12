quali sono i motivi e i consigli pratici per risolvere

Il gatto graffia il divano ogni volta che può? Il suo atteggiamento ha dei motivi che vanno scoperti. Vediamo i più comuni, insieme ai consigli per rimediare.

La convivenza con un Micio può essere speciale e farci sentire orgogliosi, ma non sempre le cose vanno bene con questo particolare animale domestico. Come con altri pelosi, ci sono atteggiamenti del felino difficili da comprendere e che, però, possono essere risolti. Uno dei più comuni è vedere che il gatto graffia il divano. Leggiamo meglio nell’articolo.

Il gatto graffia il divano: i motivi principali

Non sempre è facile comprendere i comportamenti del proprio gatto domestico, soprattutto se si ha poca esperienza. Eppure, è possibile riconoscere i motivi per cui compie questa azione. Approfondiamo qui di seguito.

Possiamo dire che il felino sia un animale dotato di grande intuizione e curiosità, soprattutto verso il mondo degli umani.

Il gatto è, in effetti, uno straordinario compagno di vita, intelligente e dalle piacevoli sorprese, quando si affronta l’argomento convivenza con il padrone.

Riservato, esploratore e anche un po‘ selvaggio, questo peloso è ideale per le persone che hanno sfumature caratteriali simili.

Tra gli animali domestici più apprezzati, Micio conserva, dentro di sé, un forte istinto predatorio e selvatico che lo rende, spesso, una birba all’interno della casa.

É proprio il suo forte istinto naturale un motivo principale per cui il gatto graffia il divano, ad esempio. Ogni padrone deve sapere che graffiare, così come usare le unghie in tutti i modi, fa parte della sua natura e non si può evitare che lui si esprima.

L’azione di graffiare un mobile o un altro (sedie, tavoli, tende) in casa serve al felino per esprimersi e farsi le unghie, perciò non può essere impedito ma indirizzato verso altro.

Una questione di salute generale e delle unghie

Un altro motivo per cui il gatto graffia il divano risiede proprio nel fatto che vuole prendersi cura di sé. Attraverso questa azione, infatti, il peloso mantiene in salute articolazioni e muscoli.

Non solo! Questo gesto quotidiano lo aiuta a mantenere in salute anche le unghie, mantenendo una lunghezza necessaria ed eliminando le parti morte.

Il gatto graffia il divano: marcare il territorio e rilassamento

Marcare il territorio è un altro buon motivo che spinge il felino a graffiare un po’ dappertutto.

Questo atteggiamento è essenziale, perché gli permette di far sentire ai suoi simili la sua presenza, con il rilascio di ormoni. Si allaccia tutto sempre all’istinto naturale di Micio.

Graffiare è anche un’attività molto rilassante per il peloso. Essendo spesso soggetto ad ansia e stress, il gatto può scatenarsi in questo comportamento, se vittima di stress o disagio in casa.

Individuare la causa scatenante del suo comportamento aiuterà a risolvere il problema quanto prima e non toccherà più il divano.

Il gatto graffia le sedie: cosa è importante sapere su micio

Micio e il suo graffiare ovunque: come risolvere

Sono davvero tanti i motivi, anche necessari, per cui il Micio si comporta così con il divano o altri oggetti domestici. Ma è pensiero del suo padrone risolvere tale situazione. Leggiamo in che modo più avanti.

Come abbiamo visto, il gatto graffia il divano per necessità o, semplicemente, per istinto naturale.

Questo comportamento felino, però, può creare noia o fastidio a noi e alla cura della casa, per cui occorre capire come agire.

Se si desidera cambiare la situazione e proteggere il proprio divano dai suoi graffi, bisognerà munirsi subito di un copridivano, che potrà diminuire molto gli effetti dell’azione.

Sarà d’obbligo tagliare un po‘ le unghie del gatto e richiamarlo tutte le volte che si avvicina ad esso per cominciare a graffiare in tutta libertà.

Il richiamo deve essere deciso ma non violento e aggressivo, altrimenti si rischia soltanto di confonderlo, spaventarlo e peggiorare la situazione.

Attrezzare la casa, preferibilmente il suo angolo preferito, di un bel tiragraffi, è un’ottima soluzione a questo tipo di problema.

Micio necessita di qualcosa sul quale sfogare tutte le sue energie fisiche e si tratta di un oggetto creato con questo obiettivo.

Sarà utilissimo anche per farsi le unghie e dedicarsi al mantenimento della sua salute, tema a cui Micio è molto attento. Inoltre, sul tiragraffi potrà divertirsi e rilassarsi come vuole.