quali sono i motivi e cosa vuole dire

Il gatto miagola quando parlo con lui, episodi che possono verificarsi spesso. Ma quali sono i motivi per cui Micio lo fa? Quali messaggi vuole inviarci? Vediamo meglio qui.

Ogni volta che siamo in compagnia del micio domestico, lui prova a comunicare con noi, sia quando si gioca insieme sia quando si stabilisce un contatto visivo. Anche se il pet non riesce a comprendere tutto ciò che il suo umano gli dice, può usare il suo miagolio per rispondere e lanciare messaggi. Vediamo, allora, come mai il gatto miagola quando parlo con lui.

Il gatto miagola quando parlo con lui: i motivi principali

Parlare con il proprio gatto domestico è importante nella sua educazione e per avere una convivenza civile e serena. Ma cosa significa se micio prova a risponderci miagolando? Come interpretare il suo comportamento? Leggiamo bene qui.

Il dialogo con il compagno a quattro zampe è qualcosa di necessario nel rapporto d’amicizia. Come avviene tra persone, instaurare una comunicazione è alla base della comprensione.

Il felino è un animale molto intelligente e attento ai comportamenti dell’umano con cui sceglie di vivere perché, ricordiamo, che è micio a individuare il suo padrone.

Tuttavia, non è possibile per il peloso comprendere a pieno le intenzioni umani e recepire tutti quei messaggi che possono essere comunicati dal proprietario, durante la convivenza.

Il linguaggio umano, lo sappiamo, prevede sia parole che gesti, una comunicazione verbale anche verso gli animali a cui non riusciamo a sottrarci.

Noi esseri umani siamo consapevoli del fatto che una buona comunicazione si basi soprattutto sullo scambio di parole e suoni.

Tenendo conto di questo, il pet fa il suo per fare sì di essere capito e rispondere come può, con gli strumenti che ha a disposizione, al dialogo con l’amico umano.

Durante le lunghe giornate insieme, può capitare di doverlo fermare in qualche azione o dirgli qualcosa per la sua sicurezza, ed è allora che micio inizia a miagolare come risposta.

Ogni comportamento del felino ha delle sfumature e ci possono essere messaggi di diverse interpretazioni. Vediamo di capire, quindi, cosa vuol dire se il gatto miagola quando gli parlo.

Il pensiero che micio possa parlare con noi

Di fronte al gatto che miagola dopo aver sentito il suo umano parlargli, si è portati a pensare che stia reagendo con il suono a ciò che gli viene detto, che stia effettivamente rispondendo.

Questo pensiero umano in conseguenza del suo miagolio comporta, innanzitutto, quello che il felino abbia compreso ciò che è stato detto.

Una considerazione che non può essere veritiera, in quanto non ci sono prove che micio capisca le parole umane e i discorsi che vengono fatti. Il pet può riconoscere il suono del suo nome e poche altre, ma non frasi o concetti.

Sicuramente, però, un gatto usa il miagolio per avere una forma di comunicazione con gli umani, una forma più primitiva. Micio sa come attirare l’attenzione del caro padrone, riuscendo anche a simulare il pianto simile a quello di un neonato.

Micio e il suo miagolare: cosa vuole dirci

I miagoli del tenero micio sono risposte al nostro atteggiamento nei suoi confronti, una strategia che mette in atto per conquistare l’attenzione delle persone. Ma cosa vuole esprimere facendo così? Continuiamo la lettura dell’articolo.

Come abbiamo visto, il gatto intende i suoni e riconosce alcune parole che si usano con lui nella convivenza quotidiana. Il pet ascolta il padrone e osserva bene il suo comunicare, ma non può comprendere davvero un discorso.

Restando su questa teoria, se il gatto miagola quando parlo con lui, in realtà sta reagendo alla nostra sollecitazione verbale, ma noi sbagliamo a credere che abbia capito tutto.

Probabilmente, al pet è arrivata l’intenzione umana di voler avere un’interazione con lui in un determinato momento e contesto e lui, miagolando, ci risponde che è pronto a farlo.

Secondo gli esperti, quando micio miagola dopo che abbiamo parlato con lui, è il segnale della sua contentezza dell’atto in sé, la gioia di aver ottenuto la nostra attenzione rivolgendoci a lui.

Questo può verificarsi spesso, in quanto il felino ha voglia di dirci lui qualcosa, di esprimere un bisogno come il mangiare o il voler stare in nostra compagnia, riuscendo così a comunicare meglio.