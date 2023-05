quali sono i comportamenti più strani e il loro significato

Curiosità feline incredibili e dove trovarle? Ovviamente qui. Scopriamo, in questo articolo, quali sono le 6 cose più strane che può fare un micio.

Il caro micio domestico può assumere degli atteggiamenti molto bizzarri agli occhi del suo padrone umano, il quale non sempre riesce a interpretarli nel modo corretto. Pur convivendo con lui, è impossibile seguirlo in tutti i suoi gesti più interessanti. Scopriamo, allora, alcune curiosità feline che non ti aspettavi.

Curiosità feline: ecco le più strane

Quando credi di conoscere bene e completamente il tuo pet domestico, ecco che si verificano i comportamenti più assurdi in lui ed è sempre una nuova scoperta della sua natura. Ecco le 6 curiosità più strane da conoscere.

Sono in molti i padroni di felini a dire che, spesso, il loro micio domestico assume dei comportamenti abbastanza bizzarri e che lasciano perplessi chiunque, difficile da spiegare.

Ogni volta, però, che micio si muove e compie delle azioni, dobbiamo capire che si tratta del suo istinto che viene alla luce e non è altro che l’esternazione della propria natura.

Tanti comportamenti del gatto possono farci sorridere e divertire, ma occorre capire che c’è sempre un significato nei suoi gesti. Ogni movimento nasconde un messaggio e sta al suo padrone umano imparare a decifrare bene i segnali.

Esistono, tra i numerosi e sempre strani atteggiamenti del gatto, delle curiosità feline che non si possono tralasciare. Vediamole qui di seguito.

Micio impasta con le zampe

Il primo atteggiamento molto curioso che riguarda la natura felina è quello di impastare con le zampe. Questo gesto è una comune manifestazione d’affetto verso il prossimo e che distingue il felino da altri pelosi.

Impastare vuole dire proprio “massaggiare” e può verificarsi con il proprio amico umano mentre si è a riposare sul divano o sopra il letto. Si tratta del suo modo di coccolare il padrone ed esprimere il profondo affetto verso di lui.

Insomma, con questo comportamento, il pet esprime amore e sicurezza nei confronti di chi si prende cura di lui.

Micio mostra la coda

Può capitare di vedere il proprio felino mostrare la coda, cioè il sederino; il gatto mostra la coda in faccia mentre passeggia avanti e indietro e lo fa per non voltarsi ogni volta.

Si tratta di un gesto molto importante nella comunicazione gatto-uomo, in quanto dimostra che micio si fida del suo padrone. Se il pet mostra la coda alta, ha un significato di grande amicizia.

Micio guarda il nulla

Quando il gatto si sente a suo agio nell’ambiente in cui vive, si sintonizza perfettamente con persone e animali che possono circondarlo, riuscendo a vedere cose noi non possiamo.

Sapere che il felino può restare fermo in un angolo a guardare il vuoto, ci deve far capire che lui è concentrato a guardare qualcosa che a noi umani sfugge.

Per quanto riguarda il suono, questo pet può avvertire suoni che a noi umani non arrivano, una capacità invidiabile che consente a micio di sopravvivere.

Dunque, se vediamo che il gatto fissa il vuoto, in realtà sta seguendo, probabilmente, i passi di piccoli insetti da qualche parte o percependo dei piccoli movimenti.

Curiosità feline: correre in casa

Un’altra famosa curiosità felina è quella di correre come un pazzo in casa. Vedere micio scattare all’improvviso, alzandosi da una posizione di rilassamento, può far sembrare tutto strano.

Si tratta di un comportamento che permette al felino di cacciare fuori tutte le energie represse, in quanto non vuole annoiarsi.

Un altro motivo alla base di questo atteggiamento è associato all’aver espletato i propri bisogni. Dopo questi, infatti, micio si sente più tranquillo e libero di agire.

Micio e le sue stranezze: altre curiosità

Le curiosità feline non sono ancora finite, perché ci sono altri strani e famosi comportamenti che capita sempre di vedere all’interno della casa. Continuiamo la lettura per scoprirli.

Micio lecca i capelli

Tra i molti comportamenti super curiosi di micio, c’è anche quello di leccare i capelli del padrone. Quante volte ti sarà capitato di veder avvicinarsi il pet e iniziare a leccarti i capelli?

Ancora una volta, si tratta di un gesto d’affetto nei tuoi confronti, per darti amore e dirti quanto tu sia importante per lui.

Il felino ha un modo tutto suo per coinvolgerci nel suo abbraccio e, essendo un leale animale da compagnia, non può farne mai a meno. Lasciamolo fare, perciò!

Curiosità feline: nascondersi in piccoli spazi

Infine, un altro comportamento curiosissimo riguarda il nascondersi in piccoli spazi e scatole. Il gatto ama nascondersi dappertutto e più sono bizzarri i luoghi in cui farlo e meglio è per lui.

Sacchetti e scatole di cartone, buste di ogni tipo, coperte e tavolini; micio può nascondersi ovunque ed è anche difficile trovarlo in casa. Azione che lo fa sentire solo più sicuro.