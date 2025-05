Quali sono i cani di lusso più costosi al mondo

Cani di lusso: una spesa significativa per razze esclusive. Questi cani non sono come altri e si distinguono per il loro status simbolico, presentando chiari segni di esclusività e valore economico. I cani di lusso includono razze come il Levriero Afgano, l’Akita, il Chow Chow e il Dogo argentino, il cui prezzo varia da 900 a oltre 100.000 euro.

Il cane di lusso è associato a razze pure, belle e rare, considerate beni di consumo cospicuo. Queste razze, come il Cavalier King Charles Spaniel e il Bovaro del Bernese, sono spesso legate a famiglie nobiliari, facendo lievitare ulteriormente il loro costo. Per esempio, il Levriero Afgano può costare fino a 2500 dollari, mentre l’Akita si attesta tra i 900 e i 1500 dollari.

Il Chow Chow, noto per la sua lingua blu, ha un valore di mercato simile, mentre l’Azawakh e il Bedlington Terrier oscillano tra i 1500 e i 2500 dollari. Anche i Golden Retriever, molto apprezzati dalle famiglie, possono arrivare a costare tra i 2000 e 3000 dollari. Altre razze, come il Rottweiler e il Samoiedo, mostrano un’ampia gamma di prezzi, evidenziando l’importanza del pedigree e dell’estetica.

Infine, il Mastino tibetano ha raggiunto quotazioni incredibili, con esemplari venduti anche a un milione e mezzo di dollari, diventando un simbolo di ricchezza. Queste razze offrono amore e compagnia come ogni altro cane, ma il loro prezzo alta li colloca in una categoria di lusso inconfondibile.