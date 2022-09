quali sono i bau più comuni

Razze di cani che seguono sempre il padrone e che non possono stargli mai lontano. Vediamo di conoscere meglio gli esemplari, soffermandoci su caratteristiche e curiosità.

I cari amici a quattro zampe vedono, nel loro padrone, un punto di riferimento. Una presenza costante che si occupa di loro, che gli dà da mangiare e una casa sicura in cui vivere, oltre che tanto affetto e momenti di vita felice. Esistono dei pelosi che non riescono proprio a stare lontani dall’umano, perché soffrono. Conosciamo le razze di cani che seguono sempre il padrone.

Il forte legame dei cari amici pelosi

Gli amici a quattro zampe sono animali capaci di affezionarsi in modo incredibile alla loro famiglia, sempre leali e sinceri nei confronti del padrone. Non è facile per i pelosi starci lontani. Approfondiamo nell’articolo.

Tutti gli amici pelosi rispecchiano quelle qualità che ogni essere umano cerca nel proprio animale domestico. Da sempre, i cani sanno essere i nostri migliori amici e fedeli come pochi.

Questi affezionati pelosi sanno instaurare un legame profondo con il loro padrone e con tutta la famiglia.

L’amico umano significa molto, se non tutto per i cari animali. Punto di riferimento e presenza costante, da lui dipende la salute e il benessere quotidiano, perciò ne sono consapevoli.

Per alcuni esemplari è difficile immaginare la propria vita senza la presenza del padrone, a cui si possono rivolgere ogni volta che ne hanno bisogno e quando vogliono le coccole.

Infatti, ci sono dei pelosi che non riescono a vivere troppo lontano dall’uomo, la cui assenza anche per poche ore può arrecare agitazione e tristezza dentro di loro.

Certi cani sono predisposti alla compagnia di tante persone intorno e sono entusiasti quando possono conoscere altri umani, circondati da amore e sicurezza.

Alcuni pelosi seguirebbero il loro padrone ovunque e, forse, fanno proprio così, dalla cucina al bagno, fino al luogo di lavoro. Conosciamoli meglio più avanti.

Razze di cani che seguono sempre il padrone: ecco gli esemplari

Sono quegli esemplari che non tollerano la lontananza del padrone e che vogliono essere gli unici accompagnatori nelle sue giornate, anche se si tratta di lasciare la casa. Vediamo di quali si tratta e quali sono le loro particolarità.

Le razze canine che seguono sempre il padrone sono:

Akita Inu;

Beagle;

Bulldog Inglese;

Golden Retriever;

Labrador Retriever;

Samoiedo;

Cane da Pastore Scozzese;

Cane di San Bernardo.

Akita Inu

La prima, tra le razze di cani che seguono sempre il padrone, è l’Akita Inu. Questo grazioso bau vuole troppo bene al suo umano.

Esemplare che si riesce ad abituare a qualche ora di solitudine ma, quando decide di voler stare accanto al suo padrone, in qualsiasi contesto, è davvero testardo. L’Akita Inu è un cane eternamente fedele al suo proprietario, con il quale crea una grande amicizia, la base della sua felicità.

Beagle

Tra i cani più fedeli e leali c’è, senza dubbio, il piccolo ed energico Beagle. Un cagnolino vivace e molto coraggioso, con tanta voglia di esplorare il mondo.

Se si ha intenzione di allontanarsi dal proprio Beagle, bisogna avere un ottimo piano, perché lui nota tutto e si accorge di ogni movimento. Il suo fiuto infallibile gli consente di essere sempre aggiornato su ciò che accade intorno a lui e la compagnia umana è davvero essenziale per renderlo contento.

Bulldog Inglese

Anche l’irresistibile Bulldog Inglese è tra gli esemplari sempre all’inseguimento del padroncino. Dal temperamento docile e amichevole, non può fare a meno di lui.

Il Bulldog Inglese viene spesso additato come un cagnolino pericoloso, con il suo musetto imbronciato. Tutt’altro! Il suo spirito socievole e la voglia di tenerezza continua lo rendono un peloso adatto a tutti. Per fido la compagnia del padrone è molto importante, senza di lui si sentirebbe perso anche in casa.

Golden Retriever

Non poteva mancare, tra le razze di cani che seguono sempre il padrone, il meraviglioso Golden Retriever. Parliamo di un grande cane molto legato alla famiglia, che farebbe di tutto per essa.

Con il suo aspetto adorabile e il suo carattere gentile e dolce, il Golden Retriever è tra gli esemplari più affidabili in natura. Per questo cane la famiglia viene prima di tutto ed è sempre lì pronto ad accertarsi che non ci siano minacce o pericoli nella loro casa. Si tratta di un peloso buonissimo con tutti ed è molto indicato per le famiglie con bambini.

Labrador Retriever

Allo stesso modo, il Labrador Retriever non può fare a meno di seguire i passi del suo amato padrone. Un grande cane intelligente ed equilibrato. Leggiamo di più su di lui.

Dal temperamento tranquillo e socievole, con la sua famosa gentilezza e bontà, il Labrador Retriever conquista i cuori di tutti quelli che hanno contatto con lui. Parliamo di un peloso che segue ovunque il suo umano, curioso di vederlo all’opera in ogni situazione della giornata. Se non si sa dov’è, proviamo a voltarci!

Samoiedo

Tra i cani che seguono sempre il padrone è immancabile il Samoiedo. Questo morbido e allegro esemplare può essere davvero la nostra ombra. Vediamo meglio qui.

Con il suo aspetto da grande peluche e la linguetta sempre fuori, l’amichevole Samoiedo è un compagno domestico affettuoso e leale. Segue dappertutto ogni membro della famiglia, desideroso di essere utile e verificare che ognuno di loro abbia la protezione che merita. Ogni giornata è fantastica con lui al proprio fianco.

Cane da Pastore Scozzese

C’è anche il Cane da Pastore Scozzese tra gli esemplari sempre affianco al padroncino umano. Si tratta di una razza molto protettiva nei suoi confronti.

Costantemente attivo, attento e vigile nel suo territorio, il Cane da Pastore Scozzese è una figura dominante all’interno della famiglia. Ogni passo che decidiamo di fare deve essere visto da bau, il quale vuole accertarsi della nostra sicurezza in casa. Ovunque si vada, si potrà avere la sua massima protezione.

Cane di San Bernardo

L’ultima, tra le razze di cani che seguono sempre il padrone, è il mitico e apprezzatissimo Cane di San Bernardo. Parliamo di un cagnolone apparentemente tranquillo ma molto vigile.

Anche se il suo aspetto ci fa pensare alle coccole e a tanta bontà, il Cane di San Bernardo è molto reattivo e ama proteggere la sua famiglia. Intelligente e coraggioso, accompagna ovunque il suo padrone, perché prova molto affetto nei suoi confronti. Non si perdonerebbe mai il non poter aiutare chi è in difficoltà.