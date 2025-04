Quali sono i 5 odori preferiti dai gatti?

I gatti domestici hanno un olfatto altamente sviluppato, con circa 200 milioni di recettori olfattivi, rispetto ai 5 milioni degli esseri umani. Questo senso è fondamentale per esplorare l’ambiente e comunicare. Ecco cinque odori che i felini amano di più:

Odore del pet mate: Questo profumo attiva aree del piacere nel cervello del gatto, riducendo lo stress e fornendo una sensazione di sicurezza. Erba gatta: Contiene nepetalattone, una sostanza che scatenano reazioni simili ai feromoni, creando eccitazione nei gatti quando annusano o consumano la pianta. Candeggina: Anche se pericolosa se inalata in grandi quantità, i gatti sono attratti da questo odore poiché alcune sue componenti chimiche assomigliano ai feromoni felini. Foglie di ulivo: L’odore di questa pianta provoca reazioni come strusciamenti e rotolamenti, simili a quelle dell’erba gatta. Radici di valeriana: Contiene actinidina, che provoca eccitazione nei gatti e reazioni come rotolamenti e miagolii.

Gli odori non solo arricchiscono l’esperienza sensoriale dei gatti, ma sono anche un modo per comunicare e stabilire un legame con gli esseri umani. La marcatura del territorio e il riconoscimento degli odori sono comportamenti naturali, e i gatti si strusciano sugli oggetti per condividere il proprio odore e comunicare con l’ambiente. Inoltre, la vicinanza agli esseri umani durante il sonno rappresenta un momento di vulnerabilità condivisa, equilibra il desiderio di essere vicino con la necessità di libertà.