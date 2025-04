Quali sono gli odori preferiti dai cani? Eccone 5

I cani hanno un olfatto estremamente sviluppato, con una mucosa olfattiva che varia da 18 a 150 cm² e circa 150 mila recettori per cm², rispetto ai soli 5 milioni dell’essere umano. Questa capacità olfattiva consente loro di catalogare gli odori, riconoscendo quelli piacevoli e quelli pericolosi. Gli esperti identificano cinque odori preferiti dai cani: l’odore del pet mate, l’odore di altri animali, l’odore della carne, gli odori di erba e terra, e l’odore del formaggio. L’olfatto è un mezzo fondamentale con cui i cani interagiscono con il mondo, fornendo informazioni sullo stato emozionale dei loro umani.

L’atto di fiutare è controllato dal cervello e migliora con l’esperienza. I cani, essendo diventati onnivori, sono particolarmente attratti dagli odori intensi, tra cui quello della carne e degli alimenti umani. Gli studi mostrano che i cani non solo percepiscono le emozioni dei loro proprietari, ma che rispondono anche a queste, cercando di offrire conforto in situazioni di stress o tristezza.

Attraverso l’olfatto, i cani acquisiscono informazioni su dove sono stati i loro umani e con chi sono stati in contatto. Hanno sviluppato la “lateralizzazione olfattiva”, che consente loro di memorizzare informazioni in base alla loro importanza. Questa abilità, insieme alla loro predisposizione a comprendere la comunicazione umana, li rende compagni di vita eccezionali. Sentire gli odori degli umani al loro ritorno è un modo per proteggere i membri del loro “branco”.