quali sono gli esemplari più diffusi

Razze di cani con le orecchie a punta? Sono popolarissimi e tanto amati da tutti. Conosciamoli meglio qui nell’articolo, soffermandoci su caratteristiche e tante curiosità.

Gli amici a quattro zampe ci colpiscono come pochi animali sanno fare. Con il loro sguardo di complicità unito alla dolcezza e alla fedeltà che dimostrano ogni giorno al padrone umano, i pelosi hanno delle caratteristiche che ci fanno innamorare, a cominciare dall’aspetto. Esistono tante razze canine e tutte particolari. Vediamo, qui, le razze di cani con le orecchie a punta.

Le orecchie degli amici a quattro zampe

Gli amici cani sono animali particolari, le cui caratteristiche fisiche sono strumenti utili alla loro stessa sopravvivenza. Tra queste troviamo, ovviamente, le orecchie. Leggiamo, nello specifico, in cosa queste possono aiutare fido.

Amare gli amici cani è davvero facile, tenendo conto che, nel mondo, esistono tanti tipi di pelosi capaci di rendere felici tutte le persone con carattere ed esigenze diverse.

É proprio questo uno dei motivi per cui amiamo tanto questi animali, perché per ognuno di noi esiste una razza canina capace di donarci comprensione e affetto senza fine.

Da sempre perfetti compagni di vita, i cani possono avere personalità e bisogni diversi, a seconda della razza di appartenenza e del loro vissuto.

Oltre a piacerci tanto il loro entusiasmo e il loro modo di approcciarsi al padrone, gli esemplari ci stupiscono anche per il loro aspetto, che guardiamo molto in base ai nostri gusti.

Ci sono davvero tanti esemplari diversi e unici allo stesso tempo. Alcuni di loro sono di taglia piccola e musetto rotondo, poi quelli grandi e pieni di pelo morbido.

Anche le orecchie dei pelosi sono tutte diverse. Queste sono caratteristiche essenziali per i bau, in quanto impiegate per sentire qualsiasi suono vicino e lontano, rumore e minaccia che avanza e, dunque, per sopravvivere in ogni contesto.

A piacere tanto sono le razze di cani con le orecchie a punta, molto carine da vedere e importanti perché permettono agli animali di captare meglio i suoni e qualsiasi audio.

Scopriamo, insieme, quali sono i pelosi con questa caratteristica.

Razze di cani con le orecchie a punta: ecco gli esemplari

Dotati di orecchie importanti, con una marcia in più rispetto ad altre razze canine, questi esemplari dall’espressione sempre attenta o stupita, sono amici leali e vivaci insieme ai cari umani. Conosciamoli meglio qui di seguito.

Le razze canine con le orecchie a punta sono:

Pastore tedesco;

Bull Terrier;

Chihuahua;

Samoiedo;

Akita Inu;

Siberian Husky.

Pastore tedesco

Il primo, tra le razze di cani con le orecchie a punta, è il Pastore tedesco. Esemplare amato da sempre, fido è dotato di grande coraggio e iniziativa, soprattutto per prestare soccorso.

Intelligente, obbediente, volenteroso e appassionato di tante attività sportive e di lavoro da condividere insieme al padrone umano, il Pastore tedesco è un cane da guardia eccezionale, perfetto per chi vive da solo in campagna o desidera sentirsi più protetto e al sicuro.

Bull Terrier

In seconda posizione troviamo il Bull Terrier. Più piccolo ma super energico e sempre attivo. Un peloso inconfondibile e dai tratti unici. Leggiamo di più su di lui qui.

Con il musetto lungo e gli occhietti scuri e infossati triangolari, il Bull Terrier ha bisogno di essere addestrato da un padrone sicuro e capace. Molto coraggioso e abile, necessita di esprimere tutta la sua energia e per lui è molto importante la compagnia umana, altrimenti inizierà a fare capricci.

Curiosità sul Bull Terrier: cenni storici, fatti interessanti e poco noti

Chihuahua

Non poteva mancare, tra le razze di cani con le orecchie a punta, il simpatico e frizzante Chihuahua. Parliamo di un piccolo esemplare molto popolare.

Il Chihuahua non ha nulla da invidiare a nessuno, anzi! Non sono in molti gli esemplari che possono infilarsi in una borsetta e seguire il padroncino ovunque. Un cagnolino divertente e adorabile, le cui orecchie hanno anche delle piume che possono aprirsi a ventaglio. Affettuoso e socievole, adora essere al centro dell’attenzione, altrimenti meglio prepararsi ai dispetti.

Samoiedo

Anche il Samoiedo appartiene alla categoria dei cani con le orecchie dritte e a punta. Si tratta di un esemplare simile al lupo. Vediamo meglio qui.

Dotato di un folto e morbido pelo e con il suo musetto lungo irresistibile, il Samoiedo somiglia molto ad un lupo e ricorda tanto i peluche. Se ben educato, questo peloso sa vivere sereno insieme ad altri animali domestici, e adora la compagnia della famiglia, in particolare dei bambini, con i quali ama giocare tanto.

Akita Inu

Un’altra, tra le razze di cani con le orecchie a punta, è il meraviglioso Akita Inu. Questo esemplare è originario del Giappone e se ne vantano molto. Leggiamo ancora di lui.

Esemplare tutto particolare, l’Akita Inu ha un carattere dominante, è indipendente sebbene molto affezionato alla sua famiglia. Con caratteristiche simili a quelle di un felino, infatti, questo peloso è molto attento al suo territorio ed è un perfetto cane da guardia. É anche molto esigente nella toelettatura e ha bisogno di attenzioni continue.

Curiosità sull’Akita (o Akita Inu): origini, storia e particolarità di questa razza

Siberian Husky

L’ultimo esemplare canino con le orecchie a punta, di cui parliamo, è il Siberian Husky. Questo cane è estremamente intelligente, agile e protettivo.

Tra i migliori esemplari corridori nordici, il Siberian Husky ha molte caratteristiche di un lupo ed è davvero affidabile se gli si consegna un compito da fare. Amante dell’avventura e grande curioso, necessita di un padrone attento, perché tende a fuggire via per conoscere il mondo.