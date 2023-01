quali sono gli esemplari perfetti per vivere in totale serenità

Gatti più docili e che vivono serenamente accanto al loro padrone? Esistono delle razze feline più predisposte alla convivenza con l’umano. Scopriamole tutte nell’articolo.

Tra i tanti animali domestici, il gatto è uno di quelli che sa ambientarsi meglio e che sa adattarsi, con grande rispetto, agli spazi e ai ritmi dell’umano che lo sceglie come compagno. Ci sono dei felini molto predisposti alla convivenza. Vediamo, insieme, quali sono i gatti più docili e le loro caratteristiche più famose.

I felini e la convivenza con l’umano

Spinti da una profonda curiosità verso gli umani, i felini sanno essere degli ottimi amici e compagni fedeli, nella vita delle persone. Con spirito di adattamento e rispetto, si può convivere con grande gioia insieme a loro.

Sono tante le qualità che rendono così irresistibili gli amici gatti. In loro compagnia, si può percepire bene il rispetto, nonché il sentimento che provano per chi si prende cura di essi.

L’indole dei felini è piuttosto particolare, non sempre è facile intuire le loro intenzioni, avendo delle espressioni facciali che portano a diverse interpretazioni, ma se c’è amicizia sanno farsi capire dal padroncino umano.

Sicuramente, l’istinto predatorio e la natura selvaggia che fanno parte di questa specie sono complicate da gestire, ma con pazienza e comprensione, si può imparare a conviverci.

Questo lo sanno anche i pelosi e ci sono alcune razze feline ancora più predisposte di altre alla convivenza con l’umano, felici di ambientarsi in contesti più tranquilli e seguire la famiglia nella sua normale routine.

Nonostante la famosa riservatezza e la propensione alla solitudine di molti gatti, ce ne sono altri che preferiscono di gran lunga la compagnia del proprio umano e partecipano volentieri alle sue attività giornaliere, anche quelle più rilassanti.

Nella comodità e nella sicurezza dell’ambiente domestico, molti felini si sentono a loro agio e sanno di avere l’opportunità di rilassarsi, senza temere minacce o pericoli esterni.

Conosciamo, più avanti, i gatti più docili e propensi alla convivenza tranquilla con il loro proprietario.

Leggi anche: Gatti semplici da gestire: gli esemplari adatti a tutti i padroni

Gatti più docili: ecco gli esemplari ideali

Sono considerati gli esemplari più mansueti e amichevoli con cui poter convivere, stando anche in sicurezza e non temendo nulla in presenza di bambini. Ecco quali sono i gatti ideali per vivere al meglio la casa.

Le razze feline più docili sono le seguenti:

Certosino;

Persiano;

Ragdoll;

Siamese.

Certosino

Il primo esemplare, tra i gatti più docili, è il Certosino. Si tratta di un micio che adora la compagnia umana e che si affeziona a tutti, come farebbe un cagnolino. Leggiamo di più su di lui.

Con il suo sguardo buffo e l’aspetto inconfondibile, il Certosino è un gatto che adora ricevere tante coccole e molte attenzioni dal suo padrone. Un peloso che può sembrare indifferente ma che, se si tratta del momento giusto, sarà il primo a rincorrerci.

Persiano

Anche il Persiano è un gatto adatto alla vita domestica, con il suo carattere affabile e per il grande amore che dimostra a tutta la famiglia. Per questo, è molto apprezzato.

Il Persiano è un felino molto ricercato, soprattutto dalle famiglie, in quanto è dotato di grande lealtà nei confronti di chi lo ama. Perfetto animale da compagnia, si lascia accarezzare da chi rispetta, mantenendo una vita equilibrata e perfettamente inserita nella casa, muovendosi senza creare problemi, in totale silenzio.

Ragdoll

Troviamo, poi, il magnifico e affascinante Ragdoll tra i gatti più docili. Esemplare predisposto al contatto fisico, ha un forte slancio verso chi ama. Leggiamo ancora su questa razza.

La vita d’appartamento attira non poco il Ragdoll, che adora trascorrere molto del suo tempo con gli umani e non solo. Infatti, parliamo di un micio che convive benissimo anche con i suoi simili e con altri animali. L’importante è non invadere mai i suoi pochi spazi disponibili, altrimenti si può agitare.

Siamese

L’ultimo felino che è ritenuto docile, rispetto ad altri, è lo splendido Siamese. Dal carattere estremamente socievole e dall’energia inesauribile, questo micio ha bisogno di tanti stimoli.

Per convivere bene con un gatto Siamese è necessario riempirlo di attenzioni e condividere con lui tante attività sempre nuove, per evitare che si annoi troppo.

Pieno di curiosità e vivacità, questo peloso dai tratti eleganti, ama muoversi insieme al suo umano, vivendo esperienze diverse e avventurose. Ma anche in casa si sente molto felice, gli basta sentire la vicinanza di chi lo ama.