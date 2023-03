quali sono gli alimenti pericolosi per la sua salute

Non darli mai al tuo cane certi alimenti. Alcuni cibi possono far finire Fido all’ospedale, con forti dolori e problemi di salute gravissimi. Vediamo di quali si tratta, nell’articolo.

Curare l’alimentazione quotidiana dell’amico a quattro zampe non è semplice, perché occorre essere attenti e imparare a scegliere i prodotti migliori e più adatti alle sue esigenze, tenendo conto non solo delle sue preferenze ma soprattutto della sua salute. Questi alimenti non darli mai al tuo cane, perché rischia tanto.

Non darli mai al tuo cane: gli alimenti da vietare assolutamente

Stando sempre in nostra compagnia, anche a tavola durante i pasti, Fido viene inevitabilmente incuriosito da ciò che mangiamo. Qualsiasi cibo presente deve essere annusato o assaggiato da lui. Attenzione, però, ai pericoli di questi alimenti.

Nella vita domestica, il cane adora seguire il suo padrone dappertutto, accompagnandolo anche in quelle attività private della famiglia, come il momento del pasto.

Quando si tratta di mangiare e di vedere tanto cibo presente sulla tavola, il caro e simpatico pet non si lascia sfuggire proprio nulla e sembra doveroso renderlo partecipe dell’assaggio.

Ma proprio perché si tratta del nostro compagno di vita, dobbiamo avere occhi sempre attenti a quello che afferra e che cerca di mangiare bau, durante le sue giornate.

A volte, basta una piccola distrazione o una scelta sbagliata per danneggiare la salute del peloso domestico e causargli disturbi.

Occorre sapere che il cane non può mangiare tutto quello che mangiamo noi umani, in quanto rovinano il suo organismo e possono provocare conseguenze molto gravi per la sua salute.

Fido non possiede uno stomaco e un metabolismo come il nostro, la sua digestione e i suoi organi sono molto delicati e più sensibili a ciò che riceve da mangiare.

Il cane è bravissimo, poi, a convincere il suo padrone a dargli qualsiasi cosa lui voglia ed è proprio lì che non si deve cedere.

Gli alimenti sempre presenti in cucina

Nella cucina di tutti sono presenti degli alimenti, ingredienti di uso quotidiano per preparare le ricette più gustose.

Tra questi, al primo posto dei cibi da vietare a Fido, ci sono la cipolla e l’aglio. La cipolla, insieme all’aglio, allo scalogno e all’erba cipollina, sono alimenti pericolosissimi per la salute.

Gli effetti tossici procurati da questi alimenti rischiano di rovinare l’equilibrio digestivo del pet, causando altri disturbi seri.

L’avocado è un altro alimento da tenere lontano da lui. I semi e le foglie di questo cibo possono far scatenare diarrea e vomito nel cane. Anche tra la frutta secca possono esserci dei rischi.

Le nocciole, infatti, sono capaci di far sviluppare gravi malattie e disturbi, come debolezza agli arti, asma, gonfiore, vomito, febbre alta e tremori muscolari.

Fido e i cibi sconsigliati per lui: altri alimenti tossici per la sua salute

Per l’amico a quattro zampe, delicato e sensibile nel suo organismo, possono risultare estremamente dannosi quei cibi di cui facciamo uso quotidiano e non solo. Eccone altri da ricordare.

Come abbiamo visto, alcuni alimenti che utilizziamo sia per cucinare che mangiare insieme agli altri, sono potenzialmente tossici per la vita stessa del pet domestico.

Oltre a quelli già riportati sopra, la lista continua e troviamo anche tutti i prodotti a base di latte o i latticini.

Questi alimenti, in particolare latte, gelato, formaggi di ogni tipo, possono provocare disturbi quali diarrea, problemi della digestione e, addirittura, irritazione della pelle.

Anche sulla categoria della frutta bisogna stare molto attenti, perché tra i tanti frutti esistenti, alcuni sono altamente tossici.

Ad esempio, uva e uvetta, che rischiano di portare Fido all’ospedale, causando danni gravi al suo fegato e insufficienza renale del cane.

Infine, rientra tra gli alimenti proibiti per il nostro cane, il cioccolato. Si tratta di un prodotto davvero nocivo per la sua salute delicata.

Qualsiasi tipo di cioccolato, al latte, fondente o con altri ingredienti, così come le merendine che lo contengono, hanno una sostanza chiamata teobromina, una sostanza altamente tossica per il pet.

Tra i diversi effetti dannosi, anche questo delizioso e irresistibile alimento può scatenare un’insufficienza renale e far stare molto male il povero cane.