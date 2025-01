quali sono e quanti ne servono

Vaccinazioni per cani: proteggere la salute del tuo amico a quattro zampe e della tua famiglia è fondamentale. Adottare un cane implica la responsabilità del suo benessere, e le vaccinazioni sono cruciali per garantire protezione contro malattie infettive. Vaccinare non solo protegge il cane, ma previene anche la diffusione di malattie trasmissibili all’uomo, come la leptospirosi.

Le vaccinazioni sono uno dei mezzi più efficaci per mantenere la salute del cane. In Italia, sebbene non ci siano vaccinazioni obbligatorie, i veterinari seguono linee guida internazionali che raccomandano vaccini “core”, essenziali per tutti i cani. Questi vaccini stimolano il sistema immunitario a rispondere contro patogeni mortali o debilitanti. È importante seguire un piano vaccinale stabilito in collaborazione con il veterinario, che monitorerà la salute dell’animale e definirà tempistiche e tipi di vaccini.

Il piano vaccinale per i cuccioli inizia tra le 6 e le 8 settimane, poiché l’immunità materna diminuisce. Durante il primo anno, sono necessari richiami per garantire una protezione duratura. Ogni cane ha un piano personalizzato in base alle sue condizioni e ai protocolli veterinari.

I vaccini si dividono in due categorie: “core” e “non core”. I vaccini “core” sono essenziali per tutti i cani e includono quello contro il cimurro, altamente contagioso e potenzialmente fatale, l’adenovirus canino che previene l’epatite infettiva, e il parvovirus, responsabile di gravi infezioni gastrointestinali.

I vaccini “non core” sono raccomandati in base ai rischi specifici, come quello contro la leptospirosi, particolarmente importante in ambienti umidi, e la leishmaniosi, consigliata dove ci sono pappataci. Altri vaccini facoltativi includono quelli contro l’herpesvirus canino e la rabbia, che potrebbero diventare obbligatori per viaggi all’estero.

Il veterinario gestisce il piano vaccinale, annotando ogni vaccinazione nel libretto sanitario, necessario anche per viaggi o trasferimenti. Un aspetto essenziale delle vaccinazioni è la prevenzione delle zoonosi. La leptospirosi, per esempio, è trasmissibile all’uomo e può essere contratta tramite urina infetta. Mantenere il piano vaccinale aggiornato è cruciale per proteggere il cane e la salute della famiglia. Vaccinazioni regolari riducono il rischio di malattie gravi, assicurando al cane una vita lunga e sana.