Sai cosa piace fare al tuo amico a quattro zampe? Ecco quali sono le 10 attività preferite dai gatti e perché le amano così tanto.

Quando decidiamo di adottare un gatto, dobbiamo essere consapevoli che la loro vita e la loro felicità dipende esclusivamente da noi. Per questo motivo è molto importante conoscere ciò che piace fare e che rende sereni le nostre palle di pelo.

Tu sai cosa ama fare il tuo amico a quattro zampe? Nel seguente articolo vedremo insieme quali sono le 10 attività preferite dai gatti e soprattutto perché il nostro amico peloso ama fare queste cose piuttosto che altre.

Le 10 attività preferite dai gatti: ecco quali sono e perché Micio le ama tanto

Ogni persona ama fare determinate cose durante la giornata piuttosto che altre. Lo stesso vale anche per i nostri amici a quattro zampe. Ci sono alcune cose che Micio ama fare e che lo rendono davvero felice. Alcune di queste accomunano quasi tutti i felini.

Qui di seguito vedremo infatti quali sono le 10 attività principali che amano i gatti e soprattutto vedremo insieme perché amano fare queste determinate cose piuttosto che altre.

1. Prendere il sole

È risaputo che i nostri amici a quattro zampe amano il comfort, ma soprattutto i luoghi caldi. Per questo motivo ogni volta che i felini trovano una zona riscaldata dai raggi solari si sdraiano. La nostra palla di pelo è capace anche di riposare e fare tutto in quella zona coperta dal sole se gli offriamo tutti i comfort di cui ha bisogno.

2. Stare in alto

I gatti amano molto stare in posti alti. Ciò è dovuto al fatto che essendo delle prede in natura, oltre che predatori, stando in alto il Micio può tenere tutto sotto controllo ed osservare anche l’eventuale presenza di “nemici”.

Per questo motivo potrebbe essere utile offrire al nostro amico a quattro zampe un tiragraffi che abbia una superficie alta dove il Micio può arrampicarsi e sentirsi a suo agio. Inoltre potrebbe essere utile porre delle mensole in ogni stanza (dove decidiamo che possa entrare il felino) in modo tale che il gatto possa avere la possibilità di stare in ogni stanza sentendosi a suo agio.

3. Cacciare

Un altro istinto molto utilizzato dai nostri amici a quattro zampe è quello della caccia. Per questo motivo possiamo facilmente notare la nostra palla di pelo vagare per le strade o per il giardino in cerca di mosche e lucertole da poter prendere, solo per giocare. Per evitare ciò, potrebbe essere utile offrire al nostro amico a quattro zampe dei giocattoli da tirare e che possano soddisfare il suo istinto.

4. Strofinarsi a noi

I gatti, come tutti gli animali, non hanno la parola e per comunicare con l’essere umano tendono ad avere comportamenti a volte davvero bizzarri. Uno di questi è sfregarsi vicino alle nostre gambe, alle nostre braccia semplicemente per identificarci come loro proprietà, in quanto attraverso lo sfregamento il gatto tende a rimanere il suo profumo su di noi, allontanando così altri animali da noi.

5. Amano le coccole

Anche se non tutti ci credono, chi condivide la propria vita con un gatto sa quanto quest’ultimo ami essere coccolato, anche se decide lui quando. Nello specifico i felini amano essere accarezzati sotto il mento, sulla schiena vicino alla coda. Se vuoi rendere felice il tuo amico a quattro zampe, accarezzalo.

6. Mangiare erba

Mangiare l’erba è una delle attività molto amate dai gattini. Ciò perché ingerendo dell’erba il Micio può depurarsi ed espellere eventuali parassiti intestinali. Inoltre l’erba aiuta anche l’attività del tratto digestivo del nostro amico a quattro zampe.

7. Dormire

Un’attività in comune che può avere il gatto con alcuni esseri umani è dormire. I gatti trascorrono la maggior parte della loro giornata a dormire. Infatti i gattini dormono 18 ore al giorno, gli adulti 16 ore al giorno mentre i gatti anziani anche 20 ore al giorno. È proprio grazie al riposo che le nostre palle di pelo riescono a riacquistare le energie perse nelle ore restanti della giornata.

8. Guardare fuori dalla finestra

Non si direbbe, eppure i nostri felini amano molto stare davanti alla finestra e guardare ciò che accade fuori. Possono trascorrere molte ore affacciati alla finestra a guardare fuori uccellini che volano, macchine che passano, persone che parlano.

9. Graffiare

Una delle attività più frequenti che possono svolgere i nostri amici a quattro zampe è quella di graffiare gli oggetti. Ciò viene fatto dai gatti soprattutto per affilare le unghie. Per evitare che il Micio possa graffiare mobili o divani è consigliato acquistare un tiragraffi.

10. Amano le scatole

Anche se arricchiamo l’ambiente di Micio con moltissimi giocattoli, ci rendiamo conto che per il nostro amico a quattro zampe, per essere felice basta davvero poco, come una semplice scatola di cartone. I nostri amici pelosi amano molto le scatole, sono capaci di trascorrere all’interno di essa delle ore intere. La utilizzano sia per giocare, mordendola e graffiandola, sia per nascondersi dagli estranei.