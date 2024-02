quali sono e cosa fare

6 problemi più comuni alla bocca del cane: consigli per mantenere la bocca del cane sana e forte. Vediamo quali sono e come intervenire.

La salute della bocca del cane è un aspetto fondamentale da non sottovalutare per il benessere generale del vostro amico a quattro zampe.

Tuttavia, ci sono diversi problemi che possono colpire la bocca dell’animale, generando dolore, disagio e persino gravi complicazioni.

Vediamo quindi, quali i 6 problemi comuni nella bocca del cane.

6 problemi comuni alla bocca del cane

Se vengono trascurate alcune delle condizioni della bocca del cane, queste possono provocare sanguinamento, infezioni o persino danneggiare gli organi.

Per tale motivo, è vitale riconoscere tempestivamente i 6 problemi più comuni nella bocca del cane.

Lesioni orali

Le lesioni orali nel cane, possono essere causate da traumi fisici, infezioni batteriche o virali, malattie autoimmuni o neoplasie.

Queste lesioni, possono manifestarsi sotto forma di ulcere, piaghe, tagli, gonfiori o masse anomale all’interno della bocca del cane.

I segnali che mettono in evidenza queste lesioni includono: dolore, sanguinamento dalla bocca, aumento della salivazione, difficoltà nell’alimentazione, cattivo odore dalla bocca e cambiamenti nell’atteggiamento del cane, come ad esempio depressione o irritabilità.

Il trattamento delle lesioni orali nel cane, dipenderà dalla causa sottostante. Generalmente, il veterinario, potrà prescrivere antibiotici per trattare le infezioni, antinfiammatori per alleviare il dolore.

In alcuni casi invece, potrà essere necessario intervenire chirurgicamente per rimuovere la lesione o il tessuto danneggiato.

Verruche orali

Le verruche orali nel cane, sono causate dal virus del papilloma canino e sono caratterizzate dalla formazione di escrescenze a forma di verruca all’interno della bocca o sulle labbra del cane.

Queste escrescenze possono essere di colore rosa o biancastro e possono causare sanguinamento e disagio durante la masticazione o la deglutizione.

I sintomi delle verruche orali includono, la presenza di protuberanze rotonde, dure e talvolta verrucose all’interno della bocca o sulle labbra.

Il trattamento, di solito, non è necessario poiché queste verruche tendono a scomparire spontaneamente nel giro di poche settimane o al massimo mesi.

Tuttavia, in casi in cui le verruche causano disagio al cane o persistono per un lungo tempo, il veterinario potrà consigliare di intervenire chirurgicamente.

Malattia parodontale

La malattia parodontale nel cane, è un problema comune delle gengive e dei tessuti che tengono i denti al loro posto.

La patologia è causata principalmente dall’accumulo di batteri e cibo intorno ai denti che formano la placca e il tartaro.

Le cause di tutto ciò, possono essere una cattiva pulizia dei denti, una dieta non adatta, problemi genetici o l’invecchiamento del cane.

I sintomi della malattia parodontale nel cane possono essere, alito cattivo nel cane, gengive arrossate o che sanguinano, tartaro, perdita dei denti, difficoltà a mangiare e dolore mentre mangia.

Per trattare la malattia, possono essere necessarie la pulizia dei denti, l’uso di antibiotici per combattere l’infezione, l‘estrazione dei denti (se necessario) spazzolare i denti del cane regolarmente, somministrare del cibo che aiuta a tenere puliti i denti.

Gengivite

La gengivite nel cane, si manifesta quando le gengive diventano rosse, gonfie o sanguinanti. Questo accade spesso perché si forma molta sporcizia intorno ai denti del cane.

Le cause possono essere, una cattiva pulizia dei denti, cibo sbagliato, infezione o problemi ereditari.

I sintomi che il cane manifesta a causa della gengivite includono: gengive arrossate, alito cattivo e tartaro sui denti.

Per trattare la gengivite, il veterinario dovrà pulire i denti del cane in modo professionale, prescrivere antibiotici per combattere le infezioni e consigliare di pulire costantemente i denti del cane nel modo migliore.

In alcuni casi, laddove la situazione dovesse essere più grave sarà necessario intervenire chirurgicamente.

Tumore

Il tumore alla bocca del cane, può avere diverse cause come, problemi ereditari, esposizione a sostanze nocive o infezioni.

Il tumore, generalmente appare come una massa strana nella bocca o sulle labbra. I segnali possono essere diversi e includere, gonfiore, perdita di fame, difficoltà a mangiare, sanguinamento dalla bocca, alito cattivo o cambiamenti nel comportamento.

Per curare il tumore alla bocca del cane il tutto dipenderà da quanto è grande e grave. Potrebbe essere necessario un intervento chirurgico per eliminarlo, eseguire terapie quali radioterapia o chemioterapia per ridurre la crescita del tumore, anche se non sempre la cura ha un riscontro positivo.

Oggetti estranei incastrati nella bocca del cane

Se un oggetto dovesse infilarsi nella bocca del cane potrebbe far male e causare dei danni all’animale.

Ciò può verificarsi spesso nei cuccioli, che sono curiosi ed iniziano ad esplorare mettendo tutto in bocca, inconsapevoli dei pericoli.

Questi oggetti, possono essere piccoli giocattoli, bastoncini, ossa o anche fili. I segnali che il cane potrebbe manifestare, sono: eccesso di saliva, problemi a mangiare o a bere, sembrare indifferente o dolorante.

È importante rimuovere delicatamente l’oggetto senza ferire il cane, chiedere al veterinario di controllare se ci sono ferite o residui dell’oggetto.

Talvolta, può essere necessaria un’operazione per poter togliere l’oggetto bloccato all’interno della bocca del cane.