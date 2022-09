quali sono e come curarle

Quali sono le malattie più comuni del Kooikerhondje, come riconoscerle e prevenirle? Tutto sulla salute degli esemplari di questa razza.

Può ammalarsi perché si tratta di un essere vivente, ma conoscere qualcosa in più sulla sua salute potrebbe sicuramente aiutarci a riconoscere e magari anche prevenire le patologie tipiche della razza. Ecco dunque quali sono le malattie più comuni del Kooikerhonde, la sua vota media e tutti i particolari più importanti sulle condizioni di vita generali di questo esemplare.

La salute Kooikerhondje: caratteristiche e vita media

Trattandosi di una razza molto antica, già ripresa nel ‘600 nelle opere del conterraneo Vermeer, potrebbe darci l’idea di una razza forte e resistente. A dispetto delle piccole dimensioni, il corpo appare robusto e resistente, se rispetteremo naturalmente le sue esigenze nutritive.

Il suo essere rustico comunque lo ha aiutato negli anni a sviluppare una buona vita media, che si aggira tra i 12 e i 14 anni di vita.

Malattie più comuni del Kooikerhondje: quali sono

Per fortuna dei padroni, il Kooikerhondje è un cane rustico e lo dimostra anche nella salute e nella vita di tutti i giorni. Infatti gode di ottima salute e per la razza non sono annoverate particolari patologie. Bisognerà solo fare attenzione a non esporlo troppo nei periodi caldi, mentre durante la stagione invernale non pare avere alcun problema a stare all’esterno.

Quella che non si può definire una malattia ma più una debolezza è in realtà la perdita di pelo che, in alcuni momenti e periodi dell’anno (autunno e primavera) ma non solo può essere troppo abbondante.

Malattie più comuni del Kooikerhondje: l’eccessiva perdita di pelo

Probabilmente col tempo l’abitudine di tenerlo in casa, ha mutato anche le condizioni del pelo di questa razza che ne perde in quantità eccessive. Il problema è definito di ‘falso spargimento’; inoltre questa situazione potrebbe verificarsi anche per altri fattori, come ad esempio l’attacco di parassiti e infezioni da funghi.

La sola cosa da fare, quando noteremo i sintomi e dunque la malattia sarà (ahimè) già in stato avanzato, sarà portarlo a visita dal nostro veterinario di fiducia, che potrà arrivare a formulare una diagnosi e curare l’infezione probabilmente con una terapia antibatterica o antibiotica.