quali sono come riconoscerli e dove si trovano

Ti stai chiedendo se ci sono ragni che possono essere pericolosi per l’uomo? Anche se pochi ci sono. Vediamo insieme come riconoscerli e dove si trovano.

Sebbene i ragni siano considerati animali affascinanti per le loro tecniche utilizzate per catturare le loro prede e per il loro aspetto, sono allo stesso tempo animali abbastanza pericolosi, alcuni infatti potrebbero causare problemi anche alla nostra salute.

Difatti, sebbene la maggior parte dei ragni presenti nel mondo non sia per noi esseri umani pericolosa, esiste una minor parte che con un morso può provocare persino la nostra morte. Nel seguente articolo vedremo insieme quali sono i ragni pericolosi per l’uomo come possiamo riconoscerli e soprattutto dove si trovano.

Ragni pericolosi per l’uomo: quali sono e dove si trovano

Esistono nel mondo una moltitudine di specie di ragni, i quali come arma di difesa è di caccia utilizzano sostanze tossiche. Infatti la maggior parte dei ragni presenti sul nostro pianeta presentano delle ghiandole velenifere.

Sebbene la maggior parte degli aracnidi non causino alcun problema alla nostra salute con il loro morso, ci sono alcune specie di ragno che con il loro veleno sono in grado anche di farci morire. Infatti il veleno di questi animali può essere:

Necrotossico : fa effetto dopo qualche minuto dalla trasmissione ed attacca i tessuti presenti vicino ai segni lasciati dal morso, entrando in circolo nel sangue, causando apoptosi e di conseguenza una necrosi;

: fa effetto dopo qualche minuto dalla trasmissione ed dal morso, entrando in circolo nel sangue, causando apoptosi e di conseguenza una Neurotossico: fa effetto dopo diverse ore e tende a distruggere i tessuti e le strutture del sistema nervoso. Tale veleno può attaccare il cervello causando encefalite e meningite, ma anche i nervi che collegano il sistema nervoso centrale a quello periferico causando disturbi ad altri organi.

Per questo motivo è molto importante capire con che ragno abbiamo a che fare in modo tale da comprendere se possa essere il suo morso letale per noi oppure no. Vediamo qui di seguito quali sono i ragni più pericolosi per l’uomo.

La vedova nera

La vedova nera (Latrodectus Mactans), ha la caratteristica di essere un ragno totalmente nero che presenta una macchia rossa, che a molti ricorda la testa di un teschio, sull’addome.

Il veleno di questa specie di ragno contiene una sostanza che può agire sul sistema nervoso velocemente e che può portare alla morte della persona che ha ricevuto il morso se non viene trattata con l’antidoto. Questo ragno vive nel Nord America e nella Repubblica Domenicana.

Ragno delle banane

Il ragno delle banane (Phoneutria Nigriventer) chiamato così perché si intrufola nei caschi di banane, è considerato una delle specie di ragno più pericoloso per l’essere umano.

Diffuso in Sud America, soprattutto in Brasile, tale aracnide presenta un colore brunastro e può essere grande 15 cm. Il suo veleno è più potente di quello della vedova nera, infatti bastano pochissime gocce per poter essere persino letale per l’essere umano. Infatti può causare problemi all’uomo come: difficoltà cardio-respiratore, asfissia e infine la morte.

Ragno violino

Il ragno Laxosceles Reclusa, comunemente conosciuto con il nome di ragno violino ha una lunghezza massima di 20 mm e la sua caratteristica principale è che possiede quattro occhi invece di tre, caratteristica che gli da la possibilità di vedere fino a 360°C.

Possiamo facilmente trovare tale invertebrato negli Stati Uniti. Sebbene il suo morso non sia letale per noi esseri umani, il suo veleno tende a provocare in noi una necrosi che porta la morte delle cellule e la lesioni della pelle dove è presente il morso del ragno.

Ragno dei cunicoli

Il ragno dei cunicoli (Atrax Robustus) può raggiungere una lunghezza di 8 cm e differentemente dalle altre specie di ragno la superficie del suo corpo è abbastanza lucida e nera.

Inoltre il ragno dei cunicoli, presenta zanne molto sviluppate che possono arrivare alla lunghezza di 6 mm. Questa specie di ragno vive in Australia e il suo morso può causare la morte dell’essere umano in un tempo che varia dai 15 minuti dalla trasmissione del veleno ai 3 giorni. Proprio come la vedova nera anche per il morso del ragno dei cunicoli vi è l’antidoto.