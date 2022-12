quali sono, benefici e rischi per il suo relax

A volte ne ha proprio bisogno, soprattutto quando ha paura: quali sono i migliori tranquillanti naturali per cani e come usarli.

In alcune situazioni non sappiamo davvero come calmare il nostro amico a quattro zampe? Purtroppo sono diverse le situazioni in cui potremmo ritrovarci a tranquillizzare il nostro Fido e alcune di esse si ripetono, sempre uguali ogni anno, come ad esempio durante i festeggiamenti per il Capodanno con botti e fuochi d’artificio. Ma esistono dei tranquillanti naturali per cani e come vanno utilizzati? Tutto quello che occorre sapere su questo aiuto in più per il suo relax.

Quando è il caso di usare tranquillanti per il cane

In realtà non è così difficile considerare Fido come noi esseri umani da questo punto di vista: se notiamo che il nostro amico a quattro zampe sta vivendo un momento particolarmente stressante oppure in casa le condizioni di vita sono mutate, per cui si potrebbe sentire sotto pressione, è forse il caso di ricorrere a questi prodotti.

Le cause di questa agitazione possono derivare appunto o da modifiche nella sua routine, alla quale è molto affezionato, oppure possono esserci dei traumi improvvisi, compresi rumori forti e scoppi, come ad esempio quelli dei botti di Capodanno o dei temporali.

Tranquillanti naturali per cani: quali sono

Gli esperti di botanica ben conoscono le proprietà delle varie erbe e piante che possono essere utili allo scopo. Di solito i prodotti naturali che riescono a calmare un cane iperattivo o agitato, sono a base di:

valeriana,

passiflora,

calendula,

camomilla,

fiori di Bach.

Se le prime due sono utili in caso di stress temporaneo, ovvero legato ad una particolare condizione che lo agita, legata a uno spostamento, un trasloco, un viaggio lungo, la camomilla al cane invece può essere utilizzata con più frequenza e magari spruzzata nell’ambiente sotto forma di spray. In effetti quest’ultima è anche la più utilizzata perché non ha alcuna controindicazione ed è disponibile in commercio anche sotto forma di gocce calmanti.

Scopri come accarezzare un cane per calmarlo: le mosse giuste e gli errori da evitare

I fiori di Bach per cani vengono spesso utilizzati in un potente mix calmante, detto Rescue Remedy, che è un concentrato di fiori generico, che può essere utilizzato in ogni momento.

Scopri qui come aiutare il cane a calmarsi quando trema come una foglia: cause e soluzioni

Tranquillanti (non) naturali per cani: i farmaci

Alcuni di essi possono essere iniettati, altri invece possono essere assunti dal cane sotto forma di compresse e pastiglie: tutti sono a base di benzodiazepine e fenotiazine. L’azione di questi farmaci è a rapido rilascio, quindi il loro effetto è pressoché immediato. Ovviamente non dovranno mai essere utilizzati senza una prescrizione medica del nostro veterinario di fiducia, poiché gli effetti collaterali possono essere molto importanti sulla salute di Fido.

SEGUICI ANCHE SU: FACEBOOK | TIKTOK | INSTAGRAM | YOUTUBE | TWITTER

Non a caso vi sono delle condizioni in cui non è consigliato il loro utilizzo, come ad esempio nel caso di gravidanza della cagna, cani molto in là con l’età o cuccioli. Nell’elenco dei prodotti non naturali ritroviamo anche i feromoni per cani, che si trovano in commercio sotto forma di pasticche, spray o anche comodi collari da far indossare a Fido.