Quali sono a rischio nubifragi?

Oggi, 18 ottobre, l’Italia è colpita da maltempo estremo, con forti piogge e allerta meteo in diverse regioni. La Liguria, la Toscana e il Lazio sono tra le più colpite, mentre il maltempo si sposterà verso l’Emilia Romagna e il Nordest, interessando il Veneto e il Friuli Venezia Giulia. Nel corso della serata, anche le regioni del Centro-Sud subiranno un incremento delle precipitazioni.

Per oggi, è stata dichiarata allerta arancione in Liguria e in alcune aree di Emilia-Romagna, Lombardia, Toscana e Veneto. Allerta gialla è in vigore nelle restanti zone di Lombardia, Emilia-Romagna e Toscana, oltre a Piemonte, Friuli Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, Umbria, Lazio, Molise, Abruzzo, Campania, Puglia, Calabria e Sicilia. A causa delle condizioni meteorologiche avverse, numerose scuole della provincia di La Spezia rimarranno chiuse, compresi i comuni di Ameglia, Arcola, Bolano, Brugnato, Calice al Cornoviglio e Follo. A Lerici, le scuole posticiperanno l’ingresso fino alle 8 e a Rocchetta chiuderanno le scuole primarie e dell’infanzia. A Sarzana è sospesa l’attività didattica in presenza e a Varese Ligure le scuole saranno chiuse. Anche a Vezzano Ligure, oltre alla chiusura delle scuole, l’asilo nido “Le Marmotte Biricchine” resterà chiuso. A Levanto, vari istituti educativi fermeranno le attività didattiche.

La sindaca di Siena, Nicoletta Fabio, ha annunciato la chiusura delle scuole in città, incoraggiando i cittadini a utilizzare i mezzi privati con attenzione per non compromettere la viabilità. La Protezione civile locale ha attivato una sala operativa per gestire eventuali criticità e ha fornito numeri di telefono per segnalare disagi.

Nelle ultime 18 ore, sulla Liguria sono caduti 200 mm di pioggia. Le scuole e università a Genova, Savona e La Spezia sono state chiuse. La circolazione ferroviaria sulla linea Genova – La Spezia è stata ripristinata solo in serata dopo controlli tecnici. A Milano, la pioggia incessante ha portato a un avviso di criticità arancione per rischio idrogeologico e idrico. La situazione attuale si presenta critica, con aree già sature di acqua che potrebbero aggravare i problemi di allagamenti.