La navicella spaziale di Blue Origin su cui salirà Jeff Bezos, New Shepard, finora ha effettuato con successo 15 voli. Ma a bordo non c’è mai stato nessuno. New Shepard è un veicolo totalmente autonomo, pilotato da remoto. Bezos e i suoi compagni di viaggio – tre passeggeri più un astronauta qualificato per sostenere nelle fase più critiche i quattro civili durante il viaggio – non possono in alcun modo modificare o interferire sulla traiettoria di volo. L’unica cosa che i viaggiatori possono fare è allacciare e slacciare le loro cinture di sicurezza.

This is just the beginning. Watch the launch live on July 20 at https://t.co/7Y4TherpLr. Broadcast starts at 6:30 am CDT / 11:30 UTC. #NSFirstHumanFlight pic.twitter.com/W0yGMftwoW — Blue Origin (@blueorigin) July 16, 2021

Quanto è sicuro il volo di Bezos

La Federal Aviation Administration, ente che si occupa di regolamentare l’aviazione civile negli Usa, non ha certificato in alcun modo né i voli di Blue Origin, né quelli di Virgin Galactici del miliardario Richard Branson. Non può farlo, di fatto, almeno fino al 2023. Norme e procedure troppo strette, infatti, impedirebbero alle due aziende di progredire in quello che viene ritenuto un periodo di sperimentazione e apprendimento. Per questo i passeggeri di New Shepard che voleranno insieme a Bezos, così come i futuri clienti di Virgin Galactic, dovranno firmare un documento in cui si dichiarano informati dei rischi che si corrono.

La FAA, per quanto concerne questi primi voli al confine con lo Spazio per turisti, può solo determinare le procedure che mettono in sicurezza tutte le persone non coinvolte nel volo, e dunque a terra.

Qual è la probabilità di incidente

Secondo George Nield, ex amministratore associato proprio della FAA intervistato da Business Insider, il volo di Bezos è circa “10.000 volte più rischioso di uno effettuato su un aereo di linea”. Un’analisi effettuata dallo stesso Nield ha messo in luce come l’1% dei voli spaziali effettuati da esseri umani sia finito in tragedia.

Sembra una percentuale molto bassa, ma in realtà un altro esperto raggiunto da Live Science, l’ingegnere Joseph Fragola che per decenni ha calcolato simili rischi per conto della Nasa, conferma che i rischi legati ai viaggi nello Spazio sono altissimi: “Comparati a quelli che si corrono sugli aerei tradizionali, sono tremendi”.

(reuters)

L’eventualità che qualcosa vada storto (calcolata sullo storico dei razzi Blue Origin finora, ndr) è tra 1 su 100 e 1 su 500, con una stima plausibile che si assesta su 1 su 200″. Sono possibilità, in fondo, non così remote se si considera che – sempre sulla base dei calcoli effettuati dall’ingegnere – la probabilità di un disastro aereo oggi si assesta tra 1 su 100 milioni e 1 su 1 miliardo.

Quali sono le differenze rispetto a un volo Nasa

La spinta cui saranno sottoposti i passeggeri di New Shepard, in fase di decollo, è tuttavia estremamente inferiore a quella generata dalle navicelle Nasa: 50mila Kg contro 544mila Kg. Il singolo motore di New Shepard, meno potente, e la distanza tra questo e la capsula in cui si trova l’equipaggio, sono due fattori che riducono le possibilità di incidente fatale e che aumentano quelle di successo di una eventuale procedura d’emergenza.

Quindi esistono procedure d’emergenza?

In un video diffuso da Blue Origin ad aprile 2021, uno dei responsabili del design di New Shepard afferma che la navicella è dotata di un sistema di sicurezza che, in caso di pericolo o danneggiamento del corpo centrale del razzo, può espellere la capsula in qualsiasi momento del volo. Stando alle informazioni diffuse da Blue Origin, questa procedura d’emergenza è stata testata in passato, con successo, tre volte: una volta direttamente dalla rampa di lancio, un’altra in pieno volo e un’ultima nel punto più altro raggiunto dal razzo. Un video pubblicato da Blue Origin su YouTube, nel 2013, mostra come è andata quella che viene definita la “pad escape”, in questo caso avvenuta da una rampa di lanio in Texas.

Tutto il volo di Bezos, spiegato

La navicella New Shepard è parte di un razzo vettore riutilizzabile che decolla e atterra in verticale. Quando New Shepard arriva a circa 100 km d’altezza, quello che convenzionalmente viene ritenuto il confine con lo Spazio, la capsula contenete i passeggeri si stacca dal corpo centrale del razzo, prosegue la sua traiettoria in condizioni di microgravità per breve tempo e rientra indipendentemente sulla Terra, azionando un paracadute.

A beautiful landing back in the West Texas desert today. pic.twitter.com/ii3LJriSFc — Blue Origin (@blueorigin) April 14, 2021

L’intero viaggio dura appena 11 minuti. La capsula si stacca dopo solo 3 minuti dal decollo. I suoi passeggeri transiteranno ai confini con lo Spazio per altri 3 minuti prima di scendere nuovamente verso il nostro pianeta.