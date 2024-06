Quali iPhone non saranno aggiornati al nuovo iOS 18 spinto dall’IA?

Scopriamo insieme quali sono gli iPhone che potranno godere dell’aggiornamento ad iOS 18 e, di conseguenza, quelli che non potranno più aggiornarsi nell’autunno 2024. Un OS che, quest’anno, porta con se tante novità sia di design e UX, sia legate alla chiacchieratissima intelligenza artificiale, o meglio, Apple Intelligence.

In buona sostanza, tutti gli iPhone che partono da iPhone Xr e iPhone Xs potranno aggiornarsi ad iOS 18, compreso iPhone SE di seconda generazione. Con buona pace dei possessori di iPhone X uscito nel lontanissimo 2017 e modelli precedenti, che si fermeranno, ancora una volta, ad iOS 16. Ecco l’elenco completo degli iPhone compatibili con iOS 18:

iPhone 15

iPhone 15 Plus

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max

iPhone 14

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone X S

iPhone X S Max

Max iPhone X R

iPhone SE 2

iPhone SE 3

Come specificato in precedenza, non tutti i modelli che riceveranno iOS 18 potranno tuttavia godere delle funzionalità in merito all’intelligenza artificiale di Apple Intelligence. Purtroppo i soli dispositivi con chip A17 Pro, quindi iPhone 15 Pro e iPhone 15 Max usciti a fine 2023, potranno ricevere tutte le novità legate al major update del 2024.

Quest’anno Apple ha voluto così premiare gli utenti che hanno acquistato i suoi ultimi top di gamma, dotati di 8 GB di RAM – quanto serve per far sì che Apple Intelligence giri, come promesso, sul sistema, in locale. Dunque l’elenco degli iPhone non compatibili con iOS 18 è il seguente, partendo dalla primissima generazione:

iPhone

iPhone 3G

iPhone 3GS

iPhone 4

iPhone 4S

iPhone 5

iPhone 5c

iPhone 5s

iPhone 6 e 6 Plus

iPhone 6s e 6s Plus

iPhone SE 1

iPhone 7 e 7 Plus

iPhone 8 e 8 Plus

iPhone X

Vi ricordiamo che è possibile scaricare iOS 18 già in questo momento, accedendo al programma di beta testing dedicato agli sviluppatori. Per la beta pubblica dovremo invece attendere luglio e, infine, la release ufficiale per tutti avverrà in concomitanza con l’uscita dei nuovi iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro e iPhone 16 Pro Max.