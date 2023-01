quali i segnali e come aiutarlo

Il petauro dello zucchero è malnutrito: cosa può portare l’animale a questa condizione e cosa è possibile fare per aiutarlo.

Sono tante le persone che desiderano avere un animale domestico per il puro piacere della compagnia che questo è in grado di fare.

Tuttavia, a volte la scelta ricade su animali tipo un coniglietto, un roditore o addirittura un petauro dello zucchero, credendo che questi necessitino di meno tempo e cure.

Per quanto riguarda il petauro dello zucchero è un ottimo animale domestico ma al contrario di ciò che si pensa, è adatto alle persone che hanno il tempo e la pazienza per prendersene cura nel modo più giusto dall’alloggio all’alimentazione.

In questo articolo, andremo a capire perché il petauro dello zucchero è malnutrito. Quali sono le possibili cause e come intervenire.

Il petauro dello zucchero è malnutrito

Occorre avere familiarità con le esigenze, i segnali di una probabile malattia e con la dieta adatta al petauro dello zucchero.

Proprio con quest’ultima potrebbero nascere delle problematiche a livello nutrizionale, ecco perché andremo a scoprire quali sono le ragioni per cui il petauro dello zucchero è malnutrito.

Prima però conosciamo meglio questo animale, iniziando dalle caratteristiche e cosa può mangiare.

Il petauro dello zucchero conosciuto anche con il nome di scoiattolo volante, appartiene alla famiglia dei Petauridi ed è un piccolo marsupiale.

Nonostante si stia diffondendo sempre più come animale domestico, non è proprio così semplice allevarlo in casa.

Per quanto si tratti di un piccolo marsupiale di circa 30 cm compresa la coda, necessita dei suoi spazi per muoversi e non solo.

Grazie alla presenza di una membrana detta patagio, che attraversa tutto il corpo nella parte inferiore, estendendosi dalle zampe posteriori a quelle anteriori, questo marsupiale è in grado di volare.

Inoltre, come accennavamo, si tratta di un animale che deve avere la giusta alimentazione, la quale deve essere composta da:

25% di proteine ​​( uova cotte e piccole quantità di carne magra e cotta, diete pellettate disponibili in commercio, insetti come grilli e vermi della farina);

​​( uova cotte e piccole quantità di carne magra e cotta, diete pellettate disponibili in commercio, insetti come grilli e vermi della farina); 25% di verdure a foglia verde;

50% di alimenti in pellet (fonte di nettare) e piccole quantità di frutta.

Generalmente, è sconsigliato l’uso di croccantini per cani, gatti e furetti per i petauri, tutt’al più Il cibo, per variare, può essere arricchito con yogurt o formaggio fresco.

Proprio per questa particolare alimentazione che non tutti sono in grado di fornire o che spesso viene sottovalutata, può succedere che il petauro dello zucchero è malnutrito.

Ecco perché, il petauro dello zucchero andrebbe sottoposto a controlli veterinari annuali per garantire che rimanga sano, in quanto la dieta sbagliata, non è l’unica causa di malnutrizione di questo animale, vediamo quindi, quali possono essere le altre.

Malattia ossea

La malattia metabolica delle ossa (chiamata anche osteodistrofia nutrizionale) è una forma di malnutrizione in cui i livelli di fosforo nel sangue sono alti, i livelli di calcio nel sangue sono bassi e le ossa multiple tendono a gonfiarsi o a fratturarsi per mancanza di calcio.

Stabilita la diagnosi attraverso test specifici, il veterinario stabilirà la terapia idonea.

Il trattamento è come per la malnutrizione, perciò una dieta appropriata e somministrazione a lungo termine di calcio e cure di supporto.

Problemi dentali

I principali problemi dentali nel petauro dello zucchero sono dovuti al tartaro che deriva comunemente dall’ingestione di cibi morbidi e zuccherini.

Il tartaro tende ad accumularsi sui denti causando gengivite, la quale può progredire se non fermata in tempo, fino all’infezione della radice del dente, alla formazione di ascessi mascellari e alla perdita dei denti.

Generalmente, per il trattamento vengono somministrati antibiotici e farmaci antinfiammatori e l’animale viene alimentato con siringhe.

Stress

Lo stress nel petauro dello zucchero si riscontra maggiormente negli animali che alloggiano soli nella gabbia o vengono tenuti svegli durante il giorno.

Per evitare lo stress è necessario assecondare la sua natura, lascandolo dormire di giorno, dandogli un alloggio appropriato e una compagnia.

Infine, lasciandolo fuori uscire dalla gabbia per un po’ di esercizio quotidiano, trascorrendo del tempo con lui.

Come riconoscere un petauro dello zucchero malnutrito

Un petauro dello zucchero malnutrito lo si riconosce dai seguenti segnali:

debolezza;

magrezza;

disidratazione;

difficoltà ad arrampicarsi;

ossa rotte, lividi;

gengive pallide;

difficoltà nella respirazione;

anemia.

Possono verificarsi anche insufficienza epatica e renale secondaria. Davanti a questi segnali occorre individuare la causa, ma nel frattempo deve essere reidratato e nutrito con una siringa.

Inoltre, dovrà ricevere calcio supplementare e sistemato in una gabbia imbottita, in modo che non cada e si ferisca.

Per riportare ad un buon livello il petauro, il trattamento è lungo e successivamente dovrà passare a una dieta più equilibrata.