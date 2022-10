quali i pelosi che vogliono stare fuori

Cani che amano giocare all’aperto, a contatto con la natura? Esistono dei pelosi per cui è impossibile rinunciare al gioco in totale libertà. Scopriamo tutte le razze canine.

Per gli amici a quattro zampe, il gioco è un’attività fondamentale e super divertente, che serve loro non soltanto per svagarsi e tenersi occupati ma anche per esprimere la loro natura. Ogni cagnolino ha dei giochi preferiti e anche dei luoghi. Poi, ci sono le razze di cani che amano giocare all’aperto. Leggiamo quali sono, soffermandoci su caratteristiche e curiosità.

L’importanza del gioco per gli amici a quattro zampe

Quando arriva il momento di giocare, nei cari pelosi domestici si risvegliano energia ed entusiasmo. Ogni forma di stress diminuisce e la sua salute ne trae tanti benefici. Continuiamo a leggere più avanti.

Nella vita quotidiana di un cane, ci sono delle attività essenziali, la cui mancanza può danneggiare la sua salute e farlo sentire triste o depresso, nonostante la presenza del padrone.

Fido deve poter vivere ogni cosa con la giusta libertà, dedicarsi ai suoi affetti e contribuire alla pace della famiglia, tenendo conto che il suo stile di vita è diverso da quello degli umani.

Per l’animale domestico, infatti, esistono delle cose che non gli si può negare, a cominciare dalla buona nutrizione, le necessarie ore di sonno e pulizia, fino ad una giusta dose di gioco e spensieratezza, con o senza il suo amico umano.

É obiettivo di qualsiasi proprietario quello di offrire al proprio bau una vita piena di felicità e benessere psicofisico. Per fare in modo di raggiungere tale scopo, non bisogna fargli mancare nulla.

Oltre all’affetto e alle cure da parte del suo umano, il cane deve potersi sentire libero di esprimersi e seguire il suo istinto, caratteristica naturale che deve ascoltare, tutti i giorni.

Anche se il peloso deve imparare ad avere il corretto approccio con i membri della famiglia all’interno della casa, è doveroso lasciargli un po‘ di spazio in più fuori, per sentirsi sé stesso.

Attraverso il gioco e tante altre attività creative e stimolanti, come correre e saltare, inseguirci e nascondersi ovunque, nella natura, il cane scopre il mondo e matura l’amicizia con noi.

É importante che bau non soffra sentendosi imprigionato tra le mura domestiche; fido deve comprendere che c’è un luogo sicuro in cui vivere ogni giorno, ma che altre esperienze formative le continua ad avere nella realtà esterna.

Cani che amano giocare all’aperto: ecco gli esemplari

Conosciamo, qui di seguito, quegli esemplari per cui è troppo emozionante e stimolante giocare fuori, all’aperto, da soli o in compagni di bambini e adulti. Per loro, il gioco è al primo posto!

Le razze canine che amano giocare all’aperto sono:

Border Collie;

Bobtail;

Carlino;

Cavalier King Charles Spaniel;

Pastore tedesco;

Cane di San Bernardo.

Border Collie

Esemplare energico ed entusiasta di ogni cosa che gli viene proposta dal padroncino, il Boder Collie non rinuncerebbe mai a giocare per ore all’aperto. Leggiamo di più su di lui.

Il Border Collie è famoso per l’inesauribile energia che mette in tutte le cose che fa nel corso della sua giornata. Peloso instancabile, ha un carattere testardo ed è dotato di intelligenza e vivacità. Questo cane si concentra anche nel lavoro e si può contare sempre su di lui, in ogni situazione!

Bobtail

Tra le razze di cani che amano giocare all’aperto c’è anche il meraviglioso Bobtail. Un esemplare per nulla aggressivo e che adora rilassarsi con il suo amato padrone.

Con il suo carattere frizzante e socievole con tutti, il Bobtail impiega tutta la sua energia nei giochi all’aperto, che si tratti del proprio giardino o del parco in cui va ogni giorno. Docile e affettuoso con chi lo ama, è un grande giocherellone e vuole trascorrere il suo tempo in allegria.

Curiosità sul Bobtail: nome, origini, prezzo e tutto ciò che c’è da sapere sulla razza

Carlino

Immancabile, in questa breve lista, è il piccolo ma energico Carlino. Questo peloso è sveglio e anche lui adora giocare tanto.

Il vivacissimo Carlino non si fa mancare mai nulla. Sa prendersi ciò che desidera, anche un’ora di gioco in più se vuole, in compagnia di chi vuole bene. Nonostante sia ideale per la vita da appartamento, per lui non può mancare giocare all’aria aperta, per sentirsi più allegro e in salute.

Cavalier King Charles Spaniel

C’è anche l’adorabile Cavalier King Charles Spaniel tra le razze di cani che amano giocare all’aperto. Per questo pelosetto vivere e giocare nella natura significa molto.

Il Cavalier King Charles Spaniel conquista tutti con il suo sguardo dolce e il suo musetto irresistibile. Insieme a queste caratteristiche, si tratta di un cagnolino che impazzisce per i giochi fuori casa, sempre in compagnia dei bambini, perché soffre molto la solitudine se viene lasciato a giocare da solo.

Pastore tedesco

Altra razza canina che ama giocare tanto fuori casa è il Pastore tedesco. Parliamo di un esemplare coraggioso e super attivo.

Riconosciuto come un cane che lavora per proteggere e difendere sempre la sua amata famiglia, il Pastore tedesco non si limita solo alle attività lavorative, perché ama giocare! In particolare, i giochi all’aperto lo entusiasmano molto e può dare sfogo alla sua sete di avventura e voglia di esplorare il territorio.

Leggi anche: Perché adottare un Pastore tedesco: 10 motivi per desiderarlo e amarlo

Cane di San Bernardo

L’ultimo, tra le razze di cani che amano giocare all’aperto, è il gigante Cane di San Bernardo. Si tratta di un vero amante dei giochi, sempre seguito dalle persone a cui è affezionato.

Tra i più grandi e affettuosi cani esistenti, il Cane di San Bernardo sa divertirsi moltissimo nei giochi negli sconfinati e verdi spazi aperti, ancora di più se in compagnia dei più piccoli, che amano osservarlo e sorridere mentre riceve le sue preziose coccole.