quali i pelosi che aiutano a rilassarsi

Razze di cani che riducono lo stress? Esistono degli esemplari ideali per curare la mente e lo spirito. Scopriamo quali sono, soffermandoci su caratteristiche e curiosità.

Sono davvero tantissimi i benefici di una convivenza con l’amico cane. Per il suo padrone, stare in compagnia di Fido significa concentrarsi su qualcosa di bello, su un’amicizia sincera, permettendogli di rigenerarsi e di riprendersi da stanchezza e stress quotidiano. Conosciamo le razze di cani che riducono lo stress e che aiutano a rilassarsi.

Il potere benefico negli amici pelosi

Sapere di poter tornare a casa e trovare il proprio peloso ad accoglierci, è già una incredibile cura e soluzione a tanti problemi che ci portiamo dietro ogni giorno. Approfondiamo nell’articolo.

Non ci sono dubbi sulla bellezza e sulle tante qualità degli amici a quattro zampe. Questi fantastici animali, compagni ideali di vita per le persone di ogni età, sanno farci sorridere.

Avere un cane nella propria vita permette di vivere bene e più a lungo. Eh sì, perché i pelosi sono in grado di tranquillizzarci e, spesso, bastano poche carezze per donarci serenità immediata.

Molti studi dimostrano che i cani hanno addirittura il potere di eliminare lo stress dalla mente e, di conseguenza, alleggerire il nostro corpo, facendoci sentire subito meglio.

Tra i motivi che ci spingono ad adottare un cucciolo o un cane adulto, c’è sicuramente l’incredibile entusiasmo contagioso e la leggerezza nel loro sguardo innamorato.

Ogni giornata pesante o drammatica può cambiare con un gesto da parte del caro animale domestico, che assume il compito di rassicurare, calmare e alleviare i nostri dolori più profondi.

Sotto questo punto di vista, ci sono alcuni esemplari particolarmente bravi in questo. Il carattere di alcuni cani consente loro di essere come una medicina per lo stress che opprime le persone.

Una presenza fissa, con i suoi abbracci e le coccole che sanno darci, la comprensione che li contraddistingue da altri, i pelosi possono ridurre lo stress in chi ne soffre, migliorando la vita.

Tutte le razze canine hanno questo grande potere, ma per alcuni esemplari è più facile riuscirci con successo immediato. Vediamo, più avanti, quali sono le razze di cani che riducono lo stress.

Leggi anche: Razze di cani che non si innervosiscono mai: i pelosi più calmi

Razze di cani che riducono lo stress: ecco gli esemplari

Se si è persone sensibili, ansiose o molto stressate per tanti motivi, questi cagnolini sono utilissimi per ricevere una grande quantità di amore e tranquillità quotidiana. Ecco di quali si tratta.

Le razze canine che riducono lo stress sono:

Golden Retriever;

Labrador Retriever;

Siberian Husky.

Golden Retriever

Uno degli esemplari ideali per chi cerca pace e serenità nella propria vita, ma in compagnia di Fido, è il Golden Retriever. Leggiamo di più sulla sua bella personalità.

Il primo, nella breve classifica delle razze di cani che riducono lo stress, è il Golden Retriever. Sicuramente il migliore tra tutti a rilassare il suo padrone umano, con il quale entra in perfetta sintonia, grazie al suo carattere gentile e alla sua sensibilità.

Esemplare molto intelligente e attivo, ama condividere ogni esperienza con il suo proprietario e con tutta la famiglia, anche con i più piccoli. Con lui, ogni pensiero brutto sparisce via.

Differenze tra un Labrador e un Golden Retriever: non solo pelliccia

Labrador Retriever

Subito dopo, troviamo ovviamente il Labrador Retriever. Anche questo grande e buono peloso è capace di alleviare il forte stress.

Dotato di profonda gentilezza e comprensione verso il suo umano, il Labrador Retriever dimostra grande apprensione per chi soffre. Con la sua presenza, prova in tutti i modi ad alleviare ogni sofferenza nelle persone. Un aiuto prezioso per chi cerca di rilassarsi e stare meglio una volta tornati a casa.

Una veloce carezza a questo esemplare ha la capacità di abbassare molto il battito cardiaco dell’umano preoccupato e ansioso. Lo strumento perfetto per affrontare ogni paura.

SEGUICI ANCHE SU: FACEBOOK | TIKTOK | INSTAGRAM | YOUTUBE | TWITTER

Siberian Husky

L’ultimo esemplare della classifica è un cane che non ci si aspetta. Il Siberian Husky è tra le razze più apprezzate per molti motivi, tra cui il benessere mentale ed emotivo che riesce a donare.

Dall’aspetto e lo sguardo inconfondibile, il Siberian Husky può sembrare, all’inizio, una razza canina fredda e che non ama essere troppo vicina al suo padrone.

Sbagliato! Questo esemplare è molto intelligente ed empatico, comprensivo per i problemi che possono avere gli amici umani.

Amante della natura e della libertà, per lui i momenti insieme al padrone umano sono irrinunciabili e non vorrebbe mai far sentire solo chi si prende cura di lui nel tempo.