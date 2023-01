quali i felini che si legano molto

Razze di gatti che si fidano del padrone e che adorano stare in sua compagnia. Conosciamo, in questo articolo, gli esemplari che credono molto nella figura di riferimento.

Dal fascino indescrivibile e dai modi così misteriosi, gli amici gatti appaiono a molti come animali capaci di sopravvivere da soli. Invece, anche questi pelosi necessitano della figura umana, non soltanto per alcune esigenze ma per avere qualcuno a cui affidarsi e a cui donare affetto. Scopriamo, qui, le razze di gatti che si fidano del padrone.

Il legame dei felini con il loro padrone

Animali precisi e indipendenti, i felini non disdegnano affatto la compagnia umana, a cominciare dal loro amato padrone. Senza di esso, alcuni esemplari si sentirebbero persi nella loro vita quotidiana. Leggiamo meglio qui di seguito.

I gatti attirano da sempre l’attenzione di molte persone, che amano osservarli e conoscere tutto della loro natura curiosa. La convivenza con un micio permette di scoprire molto sul mondo felino e sulla capacità di rapportarsi con gli umani.

Interagire e conoscere gli umani è tra le attività preferite di un gatto, anche se a volte possono essere necessari, per lui, dei momenti di lentezza e solitudine, lontano dalle sue abitudini.

Nonostante ciò, per un felino è molto importante poter fare affidamento sull’umano che sceglie di prendersi cura di lui, in una casa, tra esperienze e momenti da condividere.

Essendo intelligente e vivace, micio sa che può contare molto sul suo padrone, che da lui dipende tutto il suo benessere psicologico e fisico, nonché portatore di una profonda e sana amicizia.

Si dice che ogni gatto sia in grado di scegliere il suo padrone, in base alle caratteristiche e alle sensazioni che prova standogli accanto. Un peloso può avere una personalità simile a quella dell’umano e allora le due vite si incastrano alla perfezione.

In natura, possiamo trovare degli esemplari che si fidano ciecamente del padrone umano, che seguono la stessa direzione senza avere dubbi e obbedendo alle sue decisioni.

Conosciamo, più avanti, le razze di gatti che si fidano del padrone, soffermandoci su caratteristiche e curiosità.

Razze di gatti che si fidano del padrone

Sono i felini che, più di altri, non tentennano mai e non si fermano davanti alle decisioni prese dal loro padrone. Questi esemplari amano l’umano a tal punto da seguirlo dappertutto. Vediamo, insieme, di quali si tratta.

Le razze feline che si fidano del padrone sono:

Maine Coon;

Siamese;

Persiano;

Gatto Siberiano;

Sphynx.

Maine Coon

Tra le razze di gatti che si fidano del padrone, troviamo subito il meraviglioso Maine Coon. Un felino che adora comunicare, tramite miagolii, e stare insieme alla persona che ha scelto.

Il Maine Coon non ha bisogno di presentazioni. Si tratta di un micio che, usando il suo linguaggio, parla tantissimo con il caro padrone umano e per il quale è essenziale sentire tutto il calore della famiglia. La sua felicità dipende dalla qualità del rapporto che ha intrapreso con il proprietario. Mai aggressivo e tanto dolce.

Siamese

C’è anche il Siamese tra gli esemplari che si fidano del padrone. Desideroso di essere al centro dell’attenzione, questo peloso riesce a farsi amare da tutti.

Felino elegante e dal musetto adorabile, il Siamese rappresenta un po’ quello che dovrebbe esserci tra un gatto e il suo umano. Si può dire che sia un micio abbastanza possessivo, per cui è fondamentale ricevere attenzioni continue e gesti affettuosi. Guai a lasciarlo in disparte durante una riunione di famiglia!

Persiano

Un’altra, tra le razze di gatti che si fidano del padrone, è quella del Persiano. Parliamo di un felino che si vanta di scegliere l’umano e che pretende molte attenzioni, quando ne ha voglia.

Un esemplare pigrone e talvolta invisibile nell’ambiente domestico, silenzioso e rilassato, il Persiano ama farsi desiderare. Ma lo stesso può valere per lui, perché quando si trova nel periodo delle coccole, non può sopportare la lontananza dal suo caro padroncino.

Gatto Siberiano

Non poteva mancare, in questa lista, il fantastico Gatto Siberiano. Da molti apprezzato per il suo spirito solitario e autoritario, ma che conserva occhi affettuosi per il suo padrone umano.

Il Gatto Siberiano ama vivere la sua vita tra lunghe avventure nella natura più selvaggia e momenti di riflessione in solitaria, ma se si tratta di rivedere e coccolare il padrone, sarà il primo a correre da lui per farlo. Per questo grande e forte felino, la presenza dell’umano al suo fianco è sacra.

Sphynx

Per ultimo, troviamo il particolarissimo gatto Sphynx. Si tratta di un micio molto legato alla presenza del padrone, a cui si affida in tutto, perché lo sceglie dopo averlo studiato.

Lo Sphynx è un felino che sa adattarsi a tutto e che sa stare in compagnia degli umani. Dalla grande intelligenza, questo peloso ripone molta fiducia nelle persone con cui sceglie di vivere.

Per lui, la vita nell’ambiente domestico diventa più interessante quando può osservare i comportamenti del suo umano e conoscere le sue abitudini e curiosità. Attenzione a non lasciarlo solo troppo a lungo, perché può soffrirne.