Quali furono le battaglie più importanti di Giulio Cesare?

Giulio Cesare è stato sicuramente uno dei più grandi condottieri della storia occidentale, oltre che astuto uomo politico, un formidabile oratore e un rinnovatore amministrativo. Egli tuttavia è famoso per il suo genio militare e qui vogliamo ricordare alcune delle sue più grandi battaglie.

Quando giunse in Gallia, per conquistare nuovi territori da unire alle province già cadute sotto il controllo romano, Cesare si trovò costretto a combattere contro un numero di nemici superiore a quello dei suoi effettivi. Una situazione che rischiò più volte di sopraffarlo, se non avesse avuto dalla sua l’esperienza e la diligenza del suo esercito.

Fu tuttavia ad Alesia che trovò maggiori difficoltà. Egli infatti dovette assediare la capitale dell’esercito nemico, capitanato dal gallo Vercingetorige, mentre si difendeva a sua volta dall’aggressione di altri galli, che lo costrinsero a realizzare un doppio muro difensivo. In pratica, Cesare per battere i Galli dovette iniziare un lungo assedio di logoramento, che lo portarono a impressionare le truppe nemiche tramite le sue micidiali armi d’assedio.

Nello stesso anno, nel 52 a.C., Cesare dovette anche portare le sue truppe ad affrontare l’esercito nemico a Gergovia, dove venne sconfitto.

Il genio militare di Cesare venne però principalmente espresso durante le guerre civili, combattute contro il suo ex alleato Pompeo. A Farsalo, Cesare riuscì infatti a ribaltare completamente la situazione, sconfiggendo l’esercito pompeiano che stava tentando un accerchiamento, mentre a Munda, in Spagna, sconfisse le ultime forze repubblicane rimaste nell’impero.

Nello stesso periodo, sulle sponde del Nilo, riuscì anche a battere l’esercito del faraone Tolomeo XIII, che stava lottando una propria guerra civile contro la sua ex moglie e sorella Cleopatra, che aveva offerto i tesori del proprio paese a Cesare, pur di ottenere il potere.

La conquista non ufficiale dell’Egitto isolò ulteriormente gli oppositori di Cesare nella regione, che tentarono senza successo di batterlo nei pressi di Tapso, nell’attuale Tunisia.

La sua battaglia più famosa fu però quella che gli permise di affermare un famoso motto della lingua latina: “Veni, Vidi, Vici”. Questa battaglia si combatté a Zela, nell’attuale Turchia, contro il re del Ponto Farnace II. L’esito di questa battaglia fu devastante. Le truppe romane sterminarono l’intero esercito pontico, assoggettando di fatto un regno che fino a poco tempo prima era alleato di Roma.