quali benefici ci dà un felino

Avere un gatto in casa fa bene alla salute oltre a migliorarci l’umore con la sua presenza. Vediamo, nell’articolo, tutti i pro della convivenza con micio.

Non sono soltanto i cani gli animali domestici ideali per gli esseri umani. Tutto dipende dalle preferenze e dal carattere che si ha, che comporta anche una scelta diversa per un peloso in casa. Oltre a fido, ci sono i conigli, i criceti e, ovviamente, i felini. Lo sapevate che avere un gatto in casa fa bene alla salute? Leggiamo tutto qui.

Avere un gatto in casa fa bene alla salute? Naturalmente, sì

Animale capace di immenso affetto verso il suo proprietario, il gatto è dotato di tante qualità e poteri straordinari per la nostra salute, come alleviare lo stress. Vediamo qui gli altri benefici.

Troppo spesso giudicati pelosi freddi e un po’ egoisti, incapaci di comprendere gli altri e di avere empatia verso il loro padrone, i felini si scoprono, invece, compagni domestici degni di rispetto.

Non tutti si sono ancora accorti di quanto i gatti sappiano interagire e rispettare il mondo delle persone, seppur vivendo in uno spazio condiviso per tutto il giorno.

Un micio nella propria vita insegna moltissimo sul valore dell’amicizia e si impara a relazionarsi nel modo giusto, tenendo conto dell’altro, umano o animale che sia.

Questo misterioso ed elegante peloso dona ciò che riceve da chi sceglie di adottarlo e, indipendentemente dalla sua razza o dal carattere, lui ha una personalità tale da non deluderci mai.

Per noi esseri umani, inoltre, avere un gatto in casa fa bene alla salute del corpo e dello spirito. Ebbene sì, a cominciare dalla diminuzione di ansia e stress, fino a scatenare grande felicità.

Il solo accarezzare un micio dona grandi benefici, insieme alle fusa che fa quando vuole avere un contatto fisico con chi ama. Stare in sua compagnia allevia il disagio e ci rilassa totalmente.

É stato scientificamente provato che i proprietari di un gatto riescono a mantenersi più calmi e rilassati in contesti più particolari e stressanti, rispetto alle persone che non ne possiedono uno.

La Pet Therapy per chi ha più bisogno

Avere un gatto in casa fa bene alla salute perché questo straordinario animale riesce a trasmettere, alle persone che vengono assistite, una positività immensa, facendo sentire meno solo chi lo è.

Per questa loro grande capacità, i gatti vengono impiegati nell’assistenza agli anziani affetti da demenza oppure sono affiancati ai bambini che soffrono di problemi di attenzione.

Il cuore è il primo organo a ricevere benefici dalla presenza costante di un felino. Con micio a farci compagnia in casa, c’è la possibilità di diminuire il rischio di infarto del 37%.

Oltre a ridurre un pesante senso di solitudine, micio può ridurre anche la necessità di sottoporsi ai controlli medici, per quanto riguarda le persone anziane.

Come far vivere felice il gatto da interno: farlo stare bene in casa

La compagnia del felino: tra fusa e superamento delle difficoltà emotive

Sono davvero incredibili i benefici regalati dal felino nella propria vita, dal suo potere rilassante nei momenti difficili fino ad arrivare a guarire alcuni problemi fisici. Leggiamo ancora qui.

Basandoci su alcune ricerche condotte da esperti, sembra proprio che il micio possegga delle abilità quasi miracolose per le persone che si prendono cura di lui.

Pensiamo che semplicemente ricevere le fusa del gatto ci consenta di tutelare le nostre ossa. In molti dichiarano, infatti, che ci siano degli effetti positivi anche sulle fratture ossee.

Ma il magico peloso è, prima di tutto, un animale che riesce a capire lo stato emotivo della persona con cui convive.

É stato accertato che una persona che stia attraversando un periodo brutto della sua vita, come un lutto, con il caro micio può farcela a superare prima il forte dolore nato dall’evento.

In silenzio e in totale rispetto dell’emotività umana, un gatto resta accanto e fa sentire tutta la sua vicinanza, sempre senza far rumore o disturbare troppo.

Si tratta di una rara qualità che lo rende adorabile per moltissime persone nel mondo. Insieme al felino, il padrone può liberarsi di negatività e pensieri opprimenti, sentendosi meglio.

Avere un gatto in casa fa bene alla salute: l’influenza positiva sui più piccoli

Anche i bambini, in casa, possono trarre tanti benefici dalla compagnia giocosa e curiosa di un felino.

Da animale curioso ed esploratore qual è, il micio può stimolare la creatività e curiosità nei bambini, accompagnandoli in giochi intelligenti e avventure quotidiane emozionanti, facendo loro conoscere la natura e la loro personalità.

Grazie ad un peloso, infatti, i bambini possono sviluppare una personalità responsabile e matura, consapevole di valori importanti nella famiglia e nella realtà che li circonda.

Il vantaggio è anche quello di imparare, osservandolo nei suoi comportamenti, a relazionarsi con il prossimo, cominciando dai propri familiari. Cosa aspetti? Scegli il tuo micio ideale.