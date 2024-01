Quale storia si cela dietro il conflitto israelo-palestinese? Perché la soluzio…

Quale storia si cela dietro il conflitto israelo-palestinese?

Perché la soluzione dei due Stati non ha mai funzionato?

Chi parla a nome dei palestinesi?

Quali dilemmi per Europa e Stati Uniti?

È un’occasione per la Russia e la Cina?

L’ISPI, Istituto per gli Studi di Politica Internazionale, è un centro di ricerca indipendente fondato nel 1934 e dedicato allo studio delle dinamiche politiche ed economiche internazionali. Il 9 gennaio esce in libreria “Il conflitto senza fine. Dieci domande sullo scontro che infiamma il Medio Oriente”, a cura di Paolo Magri, Vice Presidente Esecutivo dell’ISPI e docente di Relazioni Internazionali all’Università Bocconi.