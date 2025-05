Quale sarebbe stato il suo ruolo?

Un 18enne palermitano è stato fermato nella notte tra sabato e domenica in relazione alla strage di Monreale, dove domenica scorsa alcuni giovani hanno aperto il fuoco sulla folla, causando la morte di tre ragazzi e ferendo gravemente altri due. Gli investigatori hanno identificato il motociclo utilizzato durante l’attacco nel quartiere Zen. Secondo le ricostruzioni, il 18enne arrestato sarebbe stato alla guida del motociclo quella notte.

Durante i controlli tecnici effettuati dai Carabinieri della Sezione investigazioni scientifiche, l’indagato ha deciso di consegnarsi agli inquirenti, assistito dal proprio avvocato. Successivamente all’interrogatorio, i pubblici ministeri hanno firmato il provvedimento di fermo, che è stato prontamente eseguito dai Carabinieri. Attualmente, il giovane si trova nel carcere di Palermo Pagliarelli, accusato di strage in concorso.

Le indagini sono in corso per fare luce sull’accaduto e risalire agli altri coinvolti nell’episodio di violenza. Questo fermo segna un passo importante nelle ricerche delle forze dell’ordine, tese a garantire giustizia per le vittime e a prevenire ulteriori atti di violenza nella zona. La comunità è scossa dall’accaduto e attende sviluppi sulle indagini.