quale musica piace ai gatti e i benefici

Potremmo scoprire dei veri intenditori: quale musica piace ai gatti e l’effetto su corpo e mente in base al genere musicale scelto.

Cosa c’è di meglio che rilassarsi sul divano con un piacevole sottofondo musicale e il nostro micio a farci compagnia? Di sicuro però bisognerà scegliere quello che piace a lui. Infatti forse non tutti sanno quale musica piace ai gatti e che effetti può avere sul loro stato d’animo: ecco una serie di consigli sul genere musicale che preferiscono e come funziona il loro udito.

Come funziona l’udito del gatto?

Per capire appieno le potenzialità dell’udito felino è opportuno fare un paragone con il nostro: infatti se il nostro orecchio riesce a percepire fino a 20mila Hz (dei suoi acuti)l, quello di Micio può percepire fino a 65mila Hz. Dal punto di vista dell’udito il felino sembra battere anche i cani, soprattutto quando sono in giovane età (pare che i gattini riescano a sentire fino a 100mila Hz).

Con l’avanzare dell’età è normale che anche questo senso perda le sue potenzialità, tanto che i gatti anziani avranno sempre maggiori difficoltà a sentire ciò che diciamo e ciò che accade intorno a loro. Ovviamente un udito tanto sensibile ha anche i suoi ‘aspetti’ negativi: rumori e suoni sgradevoli saranno amplificati al suo orecchio, quindi potrebbero disturbarlo molto facilmente.

Poiché si tratta di un predatore di natura, è sicuro che usi le orecchie per individuare i pericoli anche a incredibile distanza; e non solo: anche anche un udito ‘selettivo’, ovvero selezionano i suoni in base a quelli che destano loro maggiore interesse.

Quale musica piace ai gatti? Come capirlo

Così come accade per il cibo, i tipi di musica non sono tutti uguali. Sono dei veri intenditori e non perderanno occasione per farcelo notare: uno dei segnali è proprio quello di ‘direzionare’ le orecchie verso la fonte del suono. E non solo! Possono accompagnare questo ‘spostamento’ delle orecchie anche con le tipiche fusa feline.

Alcuni studi recenti hanno analizzato i tipi di musica che piacciono ai gatti, escludendo quelle che riproducono:

suoni forti,

ritmi incessanti,

dissonanze,

alto volume della musica.

Sono sicuramente da eliminare dalla nostra playlist in casa il rock, soprattutto il metal, ma anche il pop e l’R&B proprio per i loro accenti. Ma allora qual è la musica che a loro piace perché li fa visivamente rilassare? Quella classica! E nemmeno tutti i compositori sono uguali.

Pare che i preferiti dai felini siano: Bach, Mozart, Chopin e Fauré. Insomma non tutte le musiche andranno bene, poiché la combinazione dei suoni dovrà essere fatta di note e combinazione di suoni giusti. Infatti potremmo facilmente reperire delle musiche composte ad hoc da David Teie, che ha usato fusa e altri suoni riprodotti dai gatti stessi: gli effetti sui nostri amici felini sono stati analizzati dai ricercatori dell’Università della Louisiana

Quale musica piace ai gatti? Gli effetti benefici e quando ‘usarli’

La musica che piace ai gatti, in genere quella classica, ha un effetto estremamente rilassante soprattutto quando Micio è in una situazione di nervosismo e di disagio. Infatti essa viene utilizzata ad esempio quando il gatto ha paura del veterinario non solo al momento della visita ma anche lungo il tragitto da casa verso l’ambulatorio.

Scientificamente questi effetti positivi sono legati al rilascio di endorfine, che influiscono sugli stati di stress, nervosismo e ansia anche negli esseri umani. Non a caso infatti spesso si può sentire riprodotta una musica del genere anche nelle colonie feline, poiché essa ha effetti molto positivi anche sugli ospiti a quattro zampe.