Qual’è il miglior smartphone Samsung per soli 100 euro?

Nelle scorse settimane, vi abbiamo segnalato tre smartphone Samsung che costano poco e vanno alla grande… ma talvolta un buon rapporto qualità-prezzo non basta. Qual è lo smartphone Samsung più economico sul mercato a metà 2024? Abbiamo la risposta per voi!

Lo smartphone in questione è il Samsung Galaxy A05s, che costa persino meno dell’A05 “base” presso i principali rivenditori online: se quest’ultimo oscilla tra i 110 e i 120 euro, l’A05s si può facilmente trovare a prezzi leggermente più bassi, che non superano i 100 Euro. Cosa vi portate a casa per una cifra simile? Sicuramente uno dei migliori smartphone Samsung a meno di 200 Euro, insieme al “fratello maggiore” Galaxy A15.

Attenzione, però, perché il Samsung Galaxy A05s non ha la connettività 5G, limitandosi al 4G – imposto dal SoC prescelto dal colosso sudcoreano, uno Snapdragon 680 4G con 4 Core Kryo 265 Gold a 2,40 GHz e 4 Core Kryo 265 Silver a 1,90 GHz. La GPU del SoC è una Adreno 610, mentre la sua RAM è pari a 6 GB e la memoria è da 128 GB, espandibili via microSD fino a 1 TB.

Il display è un pannello PLS LCD da 6,7″ con risoluzione da 1.080 x 2.400 pixel e densità di pixel pari a 393 ppi. Il refresh rate dello smartphone, invece, si assesta sui 60 Hz. Il device è stato lanciato nel terzo trimestre del 2023, il che significa che dovrebbe ricevere almeno un paio d’anni di aggiornamenti, anche se al momento sembra essere fermo ad Android 13.

Infine, nonostante il prezzo veramente basso, il Galaxy A05s ha tre fotocamere posteriori, ovvero un sensore principale con apertura f/1.8 da 50 MP, una lente macro da 2 MP con apertura f/2.4 e una terza lente del tutto simile alla precedente, specializzata nelle foto in modalità ritratto e nell'effetto bokeh. Al di sopra dello schermo, infine, troviamo una selfie-camera da 13 MP.