Insomma, quale grandje djiva saresti al compleanno di Bambola Star? Fai il test e scoprilo.

Quale grandje djiva sei? Fai il test!

Maggioranza di risposte A

Sei Katuxa. Come la nostra intervistatrice preferita sei molto umile e hai tanta pazienza e spesso ti tocca aspettare ore ed ore i tuoi amici ritardatari. Proprio come la grandji diva, anche tu non temi il caldo, che ti ricorda le atmosfere di Rio De Janeiro.

Maggioranza di risposte B

Sei Betty da Capa. Sei probabilmente inconsapevole di essere la più desiderata e spesso la tua timidezza ti rende chiusa ed introversa. Non ami parlare davanti un grande pubblico, ma tuttavia nessuna come te sa sfilare su un red carpet glamuroso. Tira fuori la Ledji Gaga che è in te!

Maggioranza di risposte C

Sei Natasha Simonini. Sei sempre diversa ad ogni apparizione e sempre più bella. Proprio come la nostra grandje djiva è impossibile non notare la tua presenza anche in mezzo alla folla. I tuoi occhi parlano. Anche se porti le lenti a contatto.

Sei la sosia oficiale trans de Rihanna. Tutti ti confondono con la popstar americana, ma in realtà anche tu sei una grandissima djiva spetaculare e maravigliosa. Con il tuo talento arriverai sicuramente sui grandi palchi, per adesso però puoi omenagiare Bambola Star con i tuoi espetaculi. E ricorda che tu meriti questo e molto di più.