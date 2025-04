Quale futuro per Mourinho? I desideri di José e le proposte

Quale sarà il futuro di José Mourinho? La recente rissa in Turchia ha riportato l’attenzione sul tecnico portoghese, ora più noto per i suoi comportamenti fuori dal campo che per i risultati sportivi. Mourinho sta vivendo un momento difficile della carriera, apparendo in caduta libera nonostante i suoi successi passati. I trofei non bastano per mantenere il proprio status nell’elite del calcio, specie in un periodo in cui i club puntano su allenatori giovani.

Dopo esperienze con Porto, Chelsea, Inter, Real Madrid e Manchester United, Mourinho non ha trovato un top club disposto a ingaggiarlo e ha accettato un’offerta dalla Roma nell’estate del 2021. Qui ha vinto la Conference League, ma ha anche affrontato un rendimento deludente in campionato e una finale di Europa League persa ai rigori. Nel gennaio 2024, è stato esonerato, lasciando una piazza divisa tra sostenitori e critici.

Dopo sei mesi di inattività, Mourinho ha scelto di trasferirsi in Turchia al Fenerbahce. Tuttavia, sta attirando l’attenzione più per le sue dichiarazioni polemiche, soprattutto contro il Galatasaray, che per i risultati; infatti, è stato eliminato ai ottavi di Europa League e la sua squadra è attualmente seconda in campionato. La rissa avvenuta in un derby di Coppa ha ulteriormente messo in evidenza i suoi comportamenti controversi.

Il futuro di Mourinho è incerto. Nonostante il supporto del club, le sue recenti uscite rendono difficile una continuazione al Fenerbahce. Resta la speranza di un ritorno nei top 5 campionati o a guidare una Nazionale, come il Portogallo, o di intraprendere avventure in campionati esotici.