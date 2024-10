Quale fra questi leggerete per primo? 📚

Da domani in libreria:

❤️‍🩹 Cosa si prova, Sophie Kinsella

🗝️ Le chiavi di casa, Sami al-Ajrami

🎀 Quello che alle mamme non dicono, Claudio Olivieri

💀 Nettle and Bone – Come uccidere un principe, T. Kingfisher

👟 Il figlio di Forrest Gump, Angelo Ferracuti

🚗 Uno di noi è tornato, Karen McManus

🔸 Tangeri, addio, Salma El Moumni

🔹 La grande incertezza, Nathalie Tocci

📚 Novelle per un anno – vol. 2, Luigi Pirandello

#novitàMondadori