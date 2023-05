quale devi tenere lontano da micio

Un fiore comune è velenoso per il gatto e non dovrebbe mai essere presente in casa. Vediamo, nell’articolo, qual è e quali sono i suoi effetti su micio.

Con l’arrivo della primavera, il micio può andare incontro a maggiori pericoli, al di fuori della sua casa protetta. Fuori dall’ambiente domestico, il peloso entra in contatto con tante cose, comprese piante e fiori. In particolare, un fiore comune è velenoso per il gatto. Scopriamolo, insieme, qui.

Un fiore comune è velenoso per il gatto: ecco qual è

Si tratta di un fiore bellissimo, simbolo di calma e purezza, che abbellisce e arricchisce ancora di più le nostre case. Ma per la salute del micio, si può tenerlo nello stesso ambiente? Vediamo, qui di seguito, i possibili effetti del giglio sul felino.

Il nostro caro felino è un animale troppo curioso per riuscire ad intuire alcuni grandi pericoli intorno a lui, soprattutto quando si trova lontano dalla sua casa.

Proprio perché scegliamo di prendercene cura, dobbiamo fare in modo di tutelare la sua sicurezza e badare sempre di più alla sua salute, andando a proteggere l’ambiente in cui vive.

La primavera porta con sé la voglia di modificare lo spazio che si condivide con il peloso, magari facendo entrare in casa piante nuove o profumandola con dei bei fiori.

Come sappiamo, ci sono tante piante velenose per il gatto e anche alcuni fiori, che non hanno nessun beneficio per lui.

Ebbene, qui parliamo di un fiore comune che è velenoso per il gatto e a cui occorre fare molta attenzione: il giglio.

Il giglio in una casa in cui è presente un gatto non è affatto una buona scelta. Questo perché esistono alcune specie di giglio più velenose e tossiche per il felino e tra queste risulta difficile distinguere. Solo sfiorarne una foglia può essere letale!

Se il micio ingerisce accidentalmente, tocca una parte di questo fiore o, semplicemente, gli capita di bere l’acqua del vaso che lo contiene, possono verificarsi in lui vari sintomi da monitorare:

Se il peloso manifesta questi cibi, è opportuno rivolgersi subito al suo veterinario e farsi consigliare su come comportarsi con lui e cosa fornirgli da mangiare, per non avere altre conseguenze.

L’evoluzione di questi sintomi tipici è di circa 3 giorni e, in alcuni casi, può comparire anche l’insufficienza renale nel gatto.

Da questo ulteriore disturbo, possono svilupparsi altri rischi, come problemi urinari e della minzione, difficoltà di deambulazione e anche le convulsioni nel gatto.

Micio e il pericolo del giglio: cosa fare

Quando si verifica un evento molto pericoloso, come quello dell’avvelenamento di un giglio o di un’altra pianta velenosa per il felino, la prima e più importante cosa da fare è chiamare il medico. Leggiamo ancora più avanti.

Come abbiamo accennato, non è mai semplice scegliere la pianta giusta e non tossica per il peloso domestico, in quanto è complesso riconoscere quelle sane per micio, che non mettano mai a rischio la sua salute.

Da sempre, il gatto è incuriosito da tutte le piante e non solo che può trovare in giro per casa o all’esterno, in luoghi che non conosce, ed è proprio quello a cui bisogna stare attenti, seguendolo il più possibile nei movimenti e proteggendolo.

Anche limitando nel modo giusto i suoi passi, si può fare tanto per tenerlo al sicuro da tanti rischi da cui è difficile riprendersi.

Informarsi bene, prima di acquistare piante o fiori di qualsiasi tipo, quindi, è indispensabile per non metterlo in pericolo mai.

Qualora il gatto dovesse entrare anche solo in contatto con una foglia o altre parti del giglio, quindi, si deve agire nell’immediato, contattando subito il veterinario di fiducia.

É davvero importante ripetere questo proprio perché, se si agisce presto per il felino e lo si visita, la prognosi può essere buona nella maggior parte dei casi.