Qualcuno sa se porta fortuna o sfortuna?

Varata la Manovra. Mercoledì 16 ottobre, all’inizio della conferenza stampa sulla Legge di Bilancio, il viceministro dell’Economia, Maurizio Leo, ha inavvertitamente provocato la rottura di un bicchiere, scatenando l’ironia del ministro Giancarlo Giorgetti. Dopo questo episodio, Giorgetti ha presentato i punti chiave della Manovra.

La Manovra include diverse novità, tra cui un bonus neonati di 1000 euro e la destinazione di 3,5 miliardi di euro alla Sanità, risorse prelevate dalle banche. Affrontando il tema delle banche, Giorgetti ha nuovamente utilizzato la parola “sacrifici”, suscitando preoccupazione in Giorgia Meloni e nei mercati, specialmente in Borsa. Il ministro ha affermato che banche, assicurazioni e ministeri saranno chiamati a dare il proprio contributo. Ha specificato che questo “sacrificio” viene definito anche come tassa sugli extraprofitti.

Inoltre, Giorgetti ha parlato dei sacrifici anche per i ministeri, i quali dovranno affrontare una riduzione media del 5% delle spese correnti. Questa situazione ha portato a un diffuso sentimento di delusione tra i membri del governo durante la riunione del Consiglio dei ministri (Cdm).

Giorgetti ha poi fatto una battuta riguardo alle tasse, richiamando la promessa di Giorgia Meloni di non introdurre nuove imposte. Ha sottolineato che non ci saranno nuove tasse, aggiungendo ironicamente che gli sarebbe dispiaciuto deludere le attese.

In sintesi, la conferenza stampa ha messo in evidenza le difficoltà economiche che si profilano, con l’introduzione di nuovi contributi da parte delle banche e dei ministeri, insieme alla conferma di misure di supporto per la popolazione come il bonus neonati, senza però l’introduzione di nuove tasse. La reazione del mercato e dell’opinione pubblica ai sacrifici richiesti, compresi quelli nei settori bancario e ministeriale, rimarrà da monitorare nei prossimi mesi.