Qualcuno l’ha già testata: sarà una rivoluzione totale.

Sale l’attesa per il rilascio della nuova One UI 7.0 considerate anche le interessantissime novità che dovrebbe portare su smartphone e tablet di casa Samsung.

Le indiscrezioni sono sempre più insistenti eppure all’orizzonte non c’è traccia della versione beta. È il noto leaker @Ice universe a mettere ulteriore carne al fuoco e ad accendere l’entusiasmo degli utenti.

La prossima interfaccia grafica della casa sud-coreana infatti potrebbe introdurre importanti benefici sia per le animazioni che per la reattività. Il ritardo relativo all’uscita della beta della nuova One UI sono legati al rilascio di Android 15 da parte di Google, che non avverrà prima di ottobre. Sarà necessario dunque attendere ancora un po’ di tempo.

Ice Universe sempre molto critico quando si tratta di analizzare le tematiche in casa Samsung, questa volta sembra essere parecchio entusiasta sulla nuova release software. Tramite un post su X ha infatti dichiarato che appena provata l’esperienza offerta dalla One UI 7.0, gli utenti non vedranno l’ora di aggiornare il proprio dispositivo, rispetto alla versione installata. Animazioni e reattività saranno i cavalli di battaglia del nuovo software, tanto da sostenere che sono due aspetti che non hanno nulla a che vedere con quanto offerto dalla One UI 6.1.1.

Da sottolineare che vengono comparate, tra le altre cose, due versioni differenti, una beta e l’altra stabile, dunque non osiamo immaginare a parità di rilascio ufficiale quanta differenza in più potrà esserci, dal punto di vista delle prestazioni.

Nell’attesa, Samsung dovrebbe rilasciare la One UI 6.1.1, ad oggi disponibile solo su Galaxy Z Flip 6 e Galaxy Z Fold 6, anche per la serie S24 nel corso di poche settimane. Non è tutto, perché la serie in questione è in attesa di ricevere un update riguardante il comparto fotografico, non è dunque escluso che arriveranno in contemporanea. Per la One UI 7.0 sarà necessario invece attendere la fine di ottobre.

@Ice universe sottolinea come saranno poche le sorprese implementate nella One UI 6.1.1, le più succulente saranno tutte integrate nella 7.0. Restando in attesa di info più dettagliate sull’apertura della beta, vi invitiamo a leggere l’articolo sul nuovo pieghevole che il colosso sud-coreano sta sviluppando per tentare di recuperare terreno sulla concorrenza.