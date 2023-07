Qualcuno la osserva da dietro i cactus, donna fa una scoperta inattesa

Si sente tenuta d’occhio e infatti uno strano animale la osserva da lontano nascosto dietro il suo cactus: la sorprendente scoperta.

Animali misteriosi e dove trovarli. Potrebbe essere uno dei sequel dei film di Animali Fantastici, questo perché non sai ami cosa potresti trovare dietro a delle piante. Una donna di recente, è riuscita a salvare un animale che si era nascosto per bene dietro ad un cactus, rimanendone purtroppo incastrato!

Osserva quatto quatto nascosto dietro il cactus: era rimasto incastrato

Durante una recente missione di salvataggio di un animale, Valerie Motyka ha raggiunto un gruppo di cactus e ha finalmente trovato chi stava cercando. Un piccolo gufo soffice la guardava dal suo nascondiglio, solo e molto confuso.

Valerie, fondatrice di AZ Wildlife Resource, un’associazione situata in Arizona negli Stati Uniti, era stata chiamata ad indagare sulla situazione dopo che i proprietari di casa avevano notato il piccolo volatile aggirarsi nella loro casa di giorno. Questo comportamento è abbastanza anomalo per i gufi per questo motivo si sono rivolti all’associazione. Tuttavia, tenendo il piccolo tra le mani, Valerie ha spiegato ai proprietari di casa che non si trattava necessariamente di una cosa così fuori dall’ordinario, spiegando che un gufo giovane può rimanere a terra.

Da quello che l’esperta ha potuto vedere, le palme circostanti non avevano fornito uno spazio adeguato per la nidificazione o per le ramificazioni, quindi il piccolo gufo era probabilmente caduto dal suo albero e stava cercando un posto dove nascondersi. I piccoli di gufo in genere imparano a volare da terra ed è per questo che è frequente vederli camminare goffamente o volare contro i lati degli edifici. Durante questo periodo di difficoltà, è importante lasciare loro spazio e chiamare un esperto di fauna selvatica se si pensa che ci sia qualcosa che non va.

Valerie era a conoscenza del fatto che probabilmente i genitori del piccolo gufo si trovavano nelle vicinanze, difatti, alzando lo sguardo, li ha individuati immediatamente. Ognuno di loro era appollaiato su un albero, mentre osservavano il loro piccolo, assicurandosi che stesse bene. Il migliore intervento che poteva fare in quel caso era non fare niente, in quanto i genitori del cucciolo avevano tutto sotto controllo e la situazione non era di pericolo. Infatti il gufetto, nonostante si fosse cacciato proprio dietro ad un cactus, non era ferito, anzi sembrava in salute.

@palomapalace the best rescues are when the people get to learn more about wildlife and the owls get to stay 🙂 this family will nest there year after year and can live to be over 20 years old. Happy these owls get to stay! #owlsoftiktok? #dontprunepalmtrees #gho #wildliferescue #moreowlslesspoison ♬ original sound – PalomaPalace

Valerie è rimasta, inoltre, sbalordita dall’entusiasmo che i residenti avevano nell’aiutare il piccolo gufo in difficoltà. Da quando ha fondato la sua associazione, si è sempre sforzata di insegnare alle persone a rispettare la fauna selvatica e i benefici che gli uccelli occupano in natura. I suoi sforzi, hanno di certo dato i suoi frutti.