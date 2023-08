«Qualcuno aveva detto che Los Angeles sarebbe stata come il Mediterraneo. Il Me…

«Qualcuno aveva detto che Los Angeles sarebbe stata come il Mediterraneo. Il Mediterraneo era un mare dalle innumerevoli leggende: quelle di Omero e dei suoi ciclopi, delle sue sirene, dei suoi eroi e delle sue pecore. Anche Los Angeles aveva i suoi miti, i miti di Hollywood, e come i villaggi e le città sulle coste mediterranee era un’esplosione di buganvillee e gerani, limoni e aranci. Ma quando i Künstler videro il suo mare, l’oceano Pacifico, lo trovarono diverso dal Mediterraneo che conoscevano tanto quanto le Alpi erano diverse dalle dune del Sahara.» 👉🏻 Una volta la famiglia Künstler viveva nella fiabesca città di Vienna. Poi le circostanze trasformarono la favola in un incubo, e nel 1939 i Kunstler riuscirono a lasciare Vienna per una fiaba tutta nuova:

📍Los Angeles, California, Stati Uniti d’America. “Qui tutto è possibile”, Cathleen Schine