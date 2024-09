Qualcomm si reinventerà: il nuovo SoC non avrà il nome Snapdragon 8 Gen 4

Da mesi si attende il lancio dello Snapdragon 8 Elite, il nuovo chip high-end di Qualcomm, previsto per ottobre. Il primo dispositivo a utilizzarlo sarà lo Xiaomi 15, la cui presentazione è in programma per il 23 ottobre in Cina. A differenza dei precedenti modelli che portavano il nome “Snapdragon 8 Gen”, questo nuovo chip assume la denominazione di Snapdragon 8 Elite, in linea con la recente introduzione dello Snapdragon X Elite nel settore PC, impiegato ad esempio nel Surface Laptop di Microsoft.

Il chip sarà prodotto con un processo di incisione a 3 nm di TSMC, un progresso rispetto ai 4 nm del vecchio Snapdragon 8 Gen 3, che è comunque ancora considerato uno dei migliori nel panorama dei chip mobili. Le specifiche tecniche del Snapdragon 8 Elite includono due core di prestazioni a 4,0 GHz e sei core di efficienza a 2,8 GHz. Dai primi benchmark, si prevede che questo chip offra un incremento delle prestazioni della CPU superiore al 30% rispetto al suo predecessore.

Uno degli aspetti più degni di nota riguarda il confronto con il chip A18 Pro di Apple, utilizzato nell’iPhone 16 Pro Max. I risultati dei benchmark indicano che lo Snapdragon 8 Elite potrebbe competere alla pari con il processore di Apple, segnando un potenziale cambiamento nei rapporti di forza nel settore degli smartphone di fascia alta.

Con il lancio prossimo e la sua debutto nello Xiaomi 15, gli appassionati di tecnologia e gli addetti ai lavori sono in attesa di ulteriori dettagli su questo innovativo processore. Le aspettative sono elevate, poiché lo Snapdragon 8 Elite sembra destinato ad alzare ulteriormente il livello delle prestazioni nei dispositivi mobili, portando nuove opportunità per gli utenti e i produttori. La competizione tra Qualcomm e Apple si fa sempre più intensa, suggerendo che anche il settore degli smartphone di alta gamma potrebbe subire significativi cambiamenti. Con la crescita della tecnologia e il miglioramento dei chip, il futuro degli smartphone appare sempre più promettente e stimolante.