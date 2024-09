Qualcomm può veramente acquisire Intel?

Negli ultimi giorni, i media hanno diffuso notizie su una possibile fusione tra Intel e Qualcomm, che potrebbe diventare una delle più grandi acquisizioni nella storia del settore tecnologico. Secondo un articolo del Wall Street Journal del 20 settembre, Qualcomm sta considerando di acquisire alcune attività di Intel. Questa informazione è stata successivamente confermata da fonti rinomate come il New York Times e Reuters.

Intel, che sta vivendo un periodo di difficoltà, ha visto diminuire la sua competitività a causa dei chip basati su architettura ARM e sta affrontando problemi con i suoi processori di tredicesima e quattordicesima generazione. Recentemente, l’azienda ha venduto la sua divisione fonderia e ha effettuato tagli di personale, licenziando 15.000 dipendenti. Un tempo considerata un gigante invincibile, oggi Intel deve affrontare una crisi significativa.

Per Qualcomm, leader nella produzione di processori per dispositivi mobili, questa potrebbe essere un’opportunità strategica per espandere il proprio mercato. Se la fusione andasse a buon fine, Qualcomm potrebbe acquisire un importante attore nel settore dei PC e un ampio portafoglio di brevetti e competenze. Tuttavia, ci sono dubbi sulla fattibilità finanziaria dell’operazione. Sebbene il valore di mercato di Intel sia diminuito, si aggira attorno ai 93 miliardi di dollari, una cifra che rappresenta comunque una pressione finanziaria considerevole per Qualcomm, il cui valore è di 188 miliardi di dollari.

Inoltre, le acquisizioni di questa dimensione possono comportare costi aggiuntivi significativi per completare l’accordo. Le autorità antitrust, soprattutto in Europa, potrebbero rappresentare un ulteriore ostacolo. Qualcomm ha già affrontato multe per abuso di posizione dominante nel 2019 e, alla luce dell’attenzione crescente sui movimenti nel settore, non è garantito che Bruxelles approvi una fusione di tale portata. Anche negli Stati Uniti e in altre regioni potrebbero sorgere problematiche simili.

Infine, speculazioni da parte dell’analista Ming-Chi Kuo suggeriscono che le trattative tra Intel e Qualcomm potrebbero non mirare realmente a una fusione, ma potrebbero rappresentare una mossa strategica di Qualcomm per rassicurare gli investitori. Questo lascerebbe aperte molte domande sul futuro della collaborazione tra le due aziende.