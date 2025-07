Qualcomm prevede ricavi oltre le attese grazie all’IA

Qualcomm, leader nel settore dei semiconduttori, ha annunciato previsioni di ricavi superiori alle attese per il trimestre attuale. L’azienda, con sede a San Diego, punta sulla crescente domanda di capacità di intelligenza artificiale nei dispositivi di consumo, nonostante le attuali incertezze commerciali globali.

Per il trimestre di settembre, Qualcomm prevede ricavi compresi tra 10,3 e 11,1 miliardi di dollari, una cifra leggermente superiore rispetto alle stime di 10,64 miliardi di dollari. Il direttore finanziario Akash Palkhiwala ha indicato che i clienti hanno anticipato gli ordini di chip a causa delle possibili variazioni tariffarie.

Attualmente, le politiche tariffarie statunitensi, sotto la presidenza di Donald Trump, hanno previsto esenzioni per smartphone e semiconduttori. Tuttavia, Trump ha recentemente avvertito che presto verranno annunciate nuove tariffe specifiche per il settore, portando a una situazione complessa riguardo ai dazi, soprattutto con l’inasprimento delle normative cinesi sull’elettronica.

Secondo IDC, nel secondo trimestre le spedizioni globali di smartphone sono aumentate dell’1%, grazie agli sforzi di Apple, uno dei principali clienti di Qualcomm, per evitare gli effetti delle potenziali tariffe. Nel frattempo, i ricavi derivanti dai clienti di Qualcomm, esclusa Apple, hanno registrato un incremento di oltre il 15% nell’anno fiscale in corso.

Cristiano Amon, CEO di Qualcomm, ha anche evidenziato le opportunità di crescita nella fornitura di chip per occhiali a realtà aumentata, come i Meta Ray-Ban, con 19 progetti attualmente in corso. Per il quarto trimestre fiscale, Qualcomm prevede un ricavo di 9,3 miliardi di dollari nel segmento chip, oltre le stime di 9,19 miliardi. Nel terzo trimestre, ha riportato ricavi di 10,37 miliardi di dollari, superando le aspettative.