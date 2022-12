Qualcomm presenta la piattaforma casalinga per Wi-Fi 7 a 20 Gbps

Qualcomm Technologies ha annunciato la nuova offerta Wi-Fi 7 per la casa, la Qualcomm Wi-Fi 7 Immersive Home Platform. Realizzata per supportare le più recenti connessioni a banda larga ad alta velocità e una serie di dispositivi ad alte prestazioni che popolano le case iperconnesse di oggi, la Qualcomm Wi-Fi 7 Immersive Platform offre una capacità totale di sistema di oltre 20 Gbps in un’architettura di chipset di rete compatta. “Abbiamo sviluppato la Qualcomm Immersive Home Platform per consentire una connettività ad alte prestazioni in ogni casa, con un fattore di forma economico e a basso profilo che offre le più recenti innovazioni nel mesh networking”, ha dichiarato Nick Kucharewski, Senior Vice President e General Manager, Wireless Infrastructure and Networking, Qualcomm Technologies, Inc. “Il Wi-Fi 7 si può sperimentare al meglio utilizzando un sistema tri-band che sfrutta appieno più bande dello spettro wireless senza licenza. Con questo approccio, il Wi-Fi mesh è in grado di garantire un aumento delle prestazioni sia per i dispositivi nuovi che per quelli già esistenti”.

La nuova Immersive Home Platform di Qualcomm è progettata per consentire la collaborazione, la telepresenza, l’AR/VR e le applicazioni di gioco immersivo della casa di oggi e di domani. Offrendo una copertura multi-Gigabit e una bassa latenza per le applicazioni moderne, la piattaforma consente di ottenere vantaggi immediati in termini di prestazioni sia per i dispositivi legacy che per i più recenti dispositivi connessi Wi-Fi 7. Condividendo un’architettura comune con la piattaforma Qualcomm Networking Pro Series Wi-Fi 7 pronta per la produzione, le nuove piattaforme Qualcomm Immersive Home sono in fase di campionamento e la disponibilità commerciale è prevista per la seconda metà del 2023. “Le piattaforme Qualcomm Wi-Fi 7 Immersive Home offrono ai nostri clienti una rete conveniente e ad alte prestazioni per case di qualsiasi dimensione”, ha dichiarato Aly Reyes, Managing Director, Consumer, Linksys. “Siamo entusiasti di lavorare a fianco di un’azienda che è la prima nel settore a combinare Multi-Link Mesh con le funzionalità avanzate del Wi-Fi 7”.