Qualcomm lancia il Snapdragon 8 Elite

Durante lo Snapdragon Summit, Qualcomm Technologies, Inc. ha presentato la piattaforma mobile Snapdragon 8 Elite, che si distingue come il system-on-a-chip mobile più potente e veloce mai realizzato. Le piattaforme di Qualcomm ora si contraddistinguono con il marchio Elite, evidenziando sostanziali progressi tecnologici.

Snapdragon 8 Elite integra tecnologie avanzate come la CPU Qualcomm Oryon di seconda generazione, la GPU Qualcomm Adreno e la NPU Qualcomm Hexagon potenziata. Questi componenti sono progettati per offrire prestazioni significativamente migliorate, consentendo l’uso di applicazioni di intelligenza artificiale generativa multimodale sugli smartphone equipaggiati con il processore Snapdragon.

Il nuovo chipset offre una gamma di esperienze utente innovative, come funzionalità fotografiche avanzate grazie al potente AI-ISP sviluppato da Qualcomm, prestazioni superiori nel gaming e navigazione web rapidissima. Le tecnologie incorporate non solo migliorano le performance ma anche l’efficienza energetica.

Le specifiche tecniche chiave di Snapdragon 8 Elite comprendono:

– CPU Qualcomm Oryon di seconda generazione, ottimizzata per prestazioni elevate e consumo energetico ridotto.

– GPU Qualcomm Adreno, che garantisce grafica avanzata e un’esperienza di gioco fluida.

– NPU Qualcomm Hexagon migliorato, che potenzia le capacità di intelligenza artificiale e di elaborazione dati.

– Display HD+ da 6,56 pollici, ideale per la navigazione, la visione di video e il gioco.

– Supporto per Android 14, assicurando aggiornamenti software regolari e funzionalità avanzate.

– Ricarica rapida da 15W per una ricarica veloce e una maggiore durata della batteria.

– 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, espandibile tramite microSD.

– Connettività che supporta LTE 4G, Wi-Fi e GPS.

Chris Patrick, Senior Vice President e General Manager of Mobile Handsets di Qualcomm, ha espresso entusiasmo per l’introduzione della potenza di Qualcomm Oryon nelle piattaforme mobili Snapdragon, sottolineando come la nuova CPU rappresenti un significativo passo avanti in termini di prestazioni ed efficienza energetica. Snapdragon 8 Elite mira a trasformare l’esperienza mobile attraverso un’intelligenza artificiale generativa personalizzata e multimodale, migliorando attività che spaziano dalla produttività alla creatività, con particolare attenzione alla privacy dell’utente.