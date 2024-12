Qualcomm in difficoltà: i grandi marchi cercano modem alternativi

Google ha annunciato che utilizzerà il modem T900 di MediaTek per il suo smartphone Pixel 10, abbandonando i fornitori tradizionali come Samsung e Qualcomm. Questa scelta segna un punto di svolta per Google, mentre Apple sta preparando l’abbandono di Qualcomm nei suoi dispositivi, incluso l’iPhone SE 4. La perdita di queste importanti collaborazioni potrebbe avere un impatto significativo sulle vendite di moduli 5G di Qualcomm, che continua però a essere un attore chiave nelle telecomunicazioni globali. Apple, infatti, cerca termini più favorevoli dopo aver investito ingenti somme nei diritti di brevetto e royalties per Qualcomm.

Apple punta a sviluppare modem personalizzati per ridurre i costi e avere più controllo sulla tecnologia. Nel 2019 ha acquisito la divisione modem di Intel, ma ha affrontato ritardi e sfide nello sviluppo di modem 5G competitivi. Attualmente, il primo modem 5G di Apple potrebbe non essere all’altezza di Qualcomm, mancando di supporto per la tecnologia mmWave essenziale per alcune reti americane. Tuttavia, Apple crede che i suoi modem future saranno più efficienti e capaci. Questa strategia non solo favorisce l’indipendenza, ma migliora anche l’integrazione tra hardware e software, centrale per l’azienda.

Le implicazioni di questa strategia si estendono oltre il mercato degli smartphone; Apple intende portare connettività 4G e 5G anche su MacBook e dispositivi di realtà aumentata, ampliando la gamma di prodotti connessi. La visione di Apple include l’integrazione dei modem nei chip progettati internamente, al fine di migliorare le prestazioni e l’efficienza dei dispositivi, facilitando esperienze utente più fluide.

Google, da parte sua, si trova in un momento cruciale con l’adozione del modem T900 di MediaTek, cercando un partner più affidabile dopo la sua esperienza variabile con i modem Exynos di Samsung. MediaTek è vista come un’alternativa economica, ma ci sono dubbi sulle prestazioni reali del T900 rispetto a Qualcomm. La scelta di MediaTek offre a quest’ultima l’opportunità di affermarsi nel mercato nordamericano competendo con Qualcomm, evidenziando l’importanza di allineare costi di produzione e obiettivi di sviluppo dei futuri prodotti di Google. La performance e le specifiche tecniche del T900 rimangono attese e non ancora rivelate.